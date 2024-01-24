新疆每12分鐘就晃！7.1強震已3死5傷 今晨5.7地震再襲

中國士兵們正在清理新疆阿克蘇地區地震造成的落石。（美聯社）

2024/01/24 07:26

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆維吾爾自治區烏什縣昨天凌晨2時9分發生規模7.1強震，至晚間已知3死5傷，安置1萬多人，當地餘震不斷。中國地震台網今天凌晨發布消息，4時38分新疆克孜勒蘇州阿合奇縣又發生5.7級地震，震源深度10公里，網友表示，喀什等地震感相當強烈。

根據德國地球科學研究中心（German Research Center for Geosciences, GFZ）資訊，中國新疆與吉爾吉斯交界處今天清晨又發生規模5.67淺層餘震。

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綜合中媒報導，23日凌晨新疆區烏什縣發生7.1級地震。截至昨夜，已知造成3人遇難、5人受傷，官方稱災區已轉移安置1萬多人，高速公路、國省幹線陸續恢復，鐵路也恢復運行，搶險救災等各項工作仍在加緊進行。

根據中國地震台網速報，昨天7.1強震後，新疆餘震不斷，今凌晨4時38分新疆克孜勒蘇州阿合奇縣附近又發生5.7級地震，微博上許多網友紛紛表示「阿克蘇市震醒了」、「又被震醒了，求求停一下吧」、「伊寧也晃了」、「喀什震感明顯」、「昨天牆都裂了 今天再這樣我都有點擔心房子了」。

中國地震台網速報表示，新疆7.1強震後，平均每12分鐘就發生一次3級餘震，截至23日18時，共記錄到3級以上餘震76次。此後根據紀錄，昨晚19時起至今晨7時，又發生至少25起地震。

中國新疆維吾爾自治區烏什縣昨天凌晨2時9分發生規模7.1強震，救難人員趕到現場。（歐新社）

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