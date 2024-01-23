龐皮歐：台灣從不屬中國 「統一」只是中共奪權話術

2022年3月3日，蔡英文總統在總統府接見來訪的前美國國務卿龐皮歐。（路透檔案照）

2024/01/23 19:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前國務卿龐皮歐22日投書《華盛頓時報》，重申台灣並非中國領袖和官員所稱的「中國一部分」，歷史從未替兩岸「統一」背書，這只是中國共產黨為了奪權所捏造的虛假論述。中國能否實現統一台灣，取決於台灣、美國和區域國家的行動，只要自由陣營集體嚇阻中國，中國就會退縮，「我們應該從宣布台灣是自由、獨立的國家開始」。

龐皮歐以「台灣從來不是中國的一部分」為題指出，在台灣大選前夕，中共總書記兼國家主席習近平多次聲稱，兩岸「統一」是「歷史的必然」，這是為了讓台灣人民相信，歷史事實促成兩岸統一，統一是不可避免的趨勢，但事實恰好相反，統一既非歷史性，也不具必然性，僅僅是中共官員為了奪權，而對不懂歷史之人灌輸的虛假論述，「要不是中國歷史書在毛澤東的文化大革命期間全被毀掉，習先生就能讀到這段事實：中國從來不是中國的一部分」。

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龐皮歐解釋，台灣與世界上大多數國家一樣，曾被許多列強統治，除了中國幾個王朝外，西班牙、荷蘭、日本都曾佔領、吞併及統治台灣一段時間，但這些國家都未對台灣提出所有權主張，這是理所應當的。最重要的是，中華人民共和國從未統治台灣。中國對台灣的主張並非源於歷史，而是毛澤東。毛澤東原先並不相信台灣是中國的一部分，還曾在1936年說，中國將為台灣人民「爭取獨立提供熱情的幫助」毛是在後來出於國內政治考量，才輕易改變主意。

換言之，歷史並沒有為習近平的「統一」願景提供任何理由，沒有人應該被中共陳腐、空洞、虛假的主張動搖。

龐皮歐指出，台灣透過獨立地位和聰明才智，創造世界上最強大和最重要的經濟體之一。台灣的自由和繁榮，從根本上反駁了北京希望強加在其人民、甚至這個世界的治理模式，而這正是習近平及其官員忌憚的地方。同樣的恐懼驅使習近平鎮壓香港，而他干預台灣選舉，對台展示武力，也是想透過日益激進的行為，及對台灣基礎設施的攻擊，讓台灣人相信自己別無選擇，只能接受統一。

台灣近期的選舉結果證明，「必然統一」僅是大而無當的說詞，中國能否實現統一台灣，取決於台灣、美國和區域國家採取什麼行動，「我們會集體嚇阻中國嗎？我們是否準備好向中共施加真正的代價？我們是否準備好制止中國的經濟盜竊，並建立一個捍衛自身核心價值的反中聯盟？」如果自由陣營做得到，中共就會退縮；反之，中共就會侵門踏戶。

龐皮歐認為，美國應該先宣布台灣是一個自由、獨立的國家，稱中方已撕毀前總統尼克森和前國務卿季辛吉，當年促成華府和北京簽署的「美中三個聯合公報」，美方何必假裝公報仍然有效？

最後，龐皮歐提到自己在2022年3月，首次以普通公民身分訪台，即證明中共稱台灣是中國領土，僅是一派胡言，因為他早在國務卿任內就被中國制裁、禁止入境中國，現在仍安全降落台灣。這次訪問反映一項重要事實：唯有我們選擇不綏靖敵人，並在捍衛自由時絕不讓步，才能捍衛真正重要的事。

龐皮歐強調，美國和印太夥伴和盟友堅定且持續地捍衛台灣的自由，必須成為嚇阻中國戰略的核心。當台灣人投票選擇一個由自由定義的未來時，美國應該向中共明確表示，「我們和盟友必將確保這個未來成為事實」。

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