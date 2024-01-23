離奇！美國男邀朋友聚會看球 3人凍死在他家後院

美國男子哈林頓（左二）、麥吉尼（右二）、強森（右），去朋友住處看球後凍死在後院。（圖擷自@bmurphypointman「X」帳號）

2024/01/23 13:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州堪薩斯城發生離奇案件，1名男子本月7日邀請3名友人來家裡觀看NFL堪薩斯城酋長隊的比賽，孰料3名朋友後來都凍死在後院，警方透露目前並未朝刑事犯罪方向偵辦，屋主也沒有受到指控。

據《福斯新聞》報導，死者分別為36歲的麥吉尼（Clayton McGeeney）、37歲的哈林頓（David Harrington）、38歲的強森（Ricky Johnson）、他們7日晚間前往男子住處一起觀看堪薩斯城酋長隊對陣洛杉磯電光隊，但3人遲遲未歸。

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在其中1名死者的未婚妻報案後，警方9日晚間9時51分前往男子住處檢查，赫然在後院門廊發現1具遺體，後院裡則有2具，明顯呈凍死跡象，男子委任律師指出，屋主並不知道3名朋友死在他家後院。

堪薩斯城警察局隊長貝奇納（Jake Becchina）表示，這起事件並沒有被當成兇殺案調查，目前尚不清楚這3人的死亡是否和飲酒或毒品有關，檢驗報告將在未來幾週內出爐。

鄰居賴查特（Suzanne Reichart）透露，她不知道對面民宅有3人死在後院，大多數時間她都待在家裡，但沒聽到什麼特別的聲音。另外，3名死者的親友不滿警方的辦案方向，在社交媒體上呼籲當局查清案情。

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