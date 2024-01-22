英衛星照顯示北韓向俄運送武器 促聯合國正式調查

衛報看到的英國國防部情報報告顯示，英方拍攝到北韓向俄國轉移大量貨物的衛星照，懷疑正是運送軍武。（圖擷取自衛報網站）

2024/01/22 21:16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》22日獨家引用一份未發表的英國國防情報報告指出，英國已向聯合國專家小組提供北韓運送貨物至俄羅斯的衛星照片，指控平壤疑似向莫斯科提供軍火，以用於烏克蘭戰場，希望連同美國和其他國家提出的證據，促使聯合國正式對這項違反國際制裁的軍火交易展開調查。

該報告指出，去年9至12月期間拍攝的衛星照片顯示，俄羅斯三艘船隻「瑪雅號」（Maia）、「安加拉號」（Angara）和「瑪麗亞號」（Maria）在北韓羅津港裝載貨櫃，接著前往俄國遠東的港口。英方雖無法辨識貨櫃中的物品，但美國當時正好公布俄國在烏克蘭使用北韓彈道飛彈的情報。

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據了解，上述3艘船隻均在2022年受到美國政府制裁，因為它們都與俄國國防部所屬航運公司「Oboronlogistika OOO」有關係，而該公司自2014年起一直參與俄國非法奪佔克里米亞，為俄國政府運輸武器和其他軍事裝備。英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）也在最近的報告中提及其中2艘船，並指出從北韓到俄國的轉運數量增加，顯示俄國可能已開始大規模接收北韓彈藥。專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）也披露，第3艘船混在一批商船中，已多次自北韓向俄國轉移軍備和彈藥。

聯合國一名外交官表示，俄國在烏克蘭使用北韓武器違反多項聯合國安理會決議，破壞國際社會防止核武擴散的努力，並暴露俄國在失敗的入侵中變得多麼絕望。英國向聯合國提供的證據，連同美國和其他國家提供的證據，應可觸發對俄國和北韓公然違反國際制裁的全面調查。據了解，聯合國北韓擴散問題專家小組預計在下個月發布有關北韓涉嫌向俄國運送彈藥的報告。

《彭博》另提到，北韓已向俄國提供短程彈道飛彈及超過100萬發火砲，這意味北韓的新彈道飛彈（可能是KN-23及KN-24飛彈），將在烏克蘭戰場上首次實戰。武器專家指出，北韓提供的飛彈在大小和飛行動力上與俄國「伊斯坎德」（Iskander）系列飛彈類似。

不過，美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的報告指出，迄今為止，美國愛國者防空系統在對抗俄國飛彈上大致有效。去年6月，當俄國發射34枚伊斯坎德和「匕首」（kinzhal）飛彈，試圖摧毀保護基輔的愛國者系統時，該系統將其全數擊落，這個結果恐怕會讓金正恩暗自擔憂。

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