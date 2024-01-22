靠中國的都很慘！ 謝金河：和ECFA連結之產業恐長年陷價格殺戮

財訊傳媒董事長謝金河公開示警，與ECFA連結的產業，可能會有很長一段時間陷入與中國公司的產能競爭和價格殺戮中。（資料照）

2024/01/22 22:01

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕財訊傳媒董事長謝金河今天（22日）在社群公開示警，與《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）連結的產業，可能會有很長一段時間陷入與中國公司的產能競爭和價格殺戮中！

謝金河今透過臉書表示，去年鴻海集團創辦人郭台銘積極連署參選，結果在中國的富士康被查稅，中官媒《央視》也曾警告「離婚、分手是要付出代價的！」而今看來，就如同力成科技董事長蔡篤恭所言，景氣降溫，只要靠中國的公司都很慘，「這次和ECFA連結的產業，可能會有很多年陷在產能與價格殺戮中不可自拔！」

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謝金河指出，除了台商，美國「科技七雄」（蘋果、微軟、Google、亞馬遜、輝達、特斯拉、Meta）也受到衝擊，「第一個現象是這次微軟市值超過蘋果，除了AI的題材，蘋果在中國本地的智慧手機市場正受到本土的Oppo，Vivo，華為，榮耀，小米的蠶食鯨吞，這幾家公司的市佔率都拉近與蘋果的距離。除此之外，中國很多公部門及國企開始限制，要求上班不得帶iPhone，增加使用手機的不方便性。這些年，蘋果雖努力移轉供應鏈到印度，中國則強力扶持像立訊的供應鏈，但蘋果在不知不覺中也落入『離婚要代價』的陷阱。儘管蘋果執行長庫克（im Cook）努力和中國博感情，但似乎沒有得到預期效果。」

他接著說：「反觀科技七雄中過去一年市值大增的，絕大多數都是市場不在中國的企業，要不然就是受到中國限制的企業，像是微軟、Google、Meta、亞馬遜，只有黃仁勳的輝達是例外。而蘋果、特斯拉都開始嘗到苦頭，中國比亞迪超車特斯拉，已經讓馬斯克難以招架！現在Tesla市值距巔峰時期的1.243兆美元已經腰斬，而蘋果市值到3兆美元，也到了瓶頸。美國跨國企業征戰全球，過去攻無不克，現在也吃到苦頭，台灣的企業在中國恐怕壓力會更大！這次郭董遠離政治漩渦是好事，未來重返本業，想想鴻海的大未來，也許是郭董更實在的任務！」

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