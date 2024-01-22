法國學者：中國進攻性民族主義 利用灰色地帶戰略牟利

法國學者高敬文指出，當前的中國已經發展出比馬列主義更強大的主導性意識形態，即「進攻性的民族主義」。儘管北京對台灣的戰爭或軍事威脅壓力愈來愈大，但北京進行的只是心理上的戰爭威脅，並不代表戰爭本身。（美聯社）（記者陳泓達攝）

2024/01/22 06:14

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國國家主席習近平治下的官方意識形態，法國巴黎亞洲研究中心資深研究員、香港浸信會大學政治及國際關係榮休教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）指出，當前的中國已經發展出比馬列主義更強大的主導性意識形態，即「進攻性的民族主義」。儘管北京對台灣的戰爭或軍事威脅壓力愈來愈大，但北京進行的只是心理上的戰爭威脅，並不代表戰爭本身。

美國之音（VOA）中文網20日報導，高敬文在接受美國之音《縱深視角》訪問時指出，2008年全球金融危機後，當時的中國國家主席胡錦濤、國務院總理溫家寶等人認為，西方國家已逐漸衰落，中國持續崛起，於是開始鼓吹這種「進攻性民族主義」。而習近平透過提出民族復興和強化宣傳等手段，深入發展這種「進攻性民族主義」。

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由於習近平的性格是「激情和火藥的組合」，他的民族主義比胡錦濤更具進攻性。例如，習近平企圖加快與台灣的「統一」進程，2024年台灣大選中出現來自北京的戰爭威脅，就很像習近平風格的「進攻性民族主義」。

高敬文認為，有3個因素與「進攻性民族主義」的成形有關。首先是六四事件和冷戰結束後，共產黨的意識形態已經不再受到歡迎，為了尋求對中共的支持力量，北京開始以民族主義來取代馬列主義。其次，中國經濟實力增強，也助長了北京的野心和「進攻性民族主義」。最後，人民解放軍的現代化也需要「進攻性民族主義」支持，俾便北京決策者將更多的預算花在建造軍艦等國防開支上。

高敬文指出，中國的「進攻性民族主義」雖然不能歸因為西方的縱容，但西方也必須檢討對中關係，因為在歐中貿易關係中，歐洲過分依賴中國，以至於現在必須「去風險」。不僅如此，歐中貿易關係完全不對稱，中國對歐洲享有極大貿易順差，差距類似中國從對美貿易獲得的順差。另外，歐洲曾經天真地以為，中國經濟發展後，可以繼續與北京合作，但習近平掌權以來，現在去中國的外國人很少，外國人在中國也不受歡迎，今天的北京已經出現與世界隔離的跡象。

至於北京的「進攻性民族主義」是否會帶來戰爭後果，高敬文認為，除了台灣，「4個炸藥包」中的另外3個，即南海、中印邊界和釣魚台，北京使用的都是「灰色地帶戰略」。中國對於軍事衝突較為謹慎，雖然中國網路上的民族主義震天價響，但中國多數人並不支持戰爭。而在中共內部，尤其是在烏克蘭戰爭後，戰爭帶來的軍事、人道和經濟等沉重代價，也讓戰爭成為不受歡迎的選項。

不過，高敬文也強調，中國往往訴諸軍事恫嚇手段謀求利益，最後以和平手段獲得它想要的東西。北京的這種「灰色地帶戰略」，已在南海獲得成功，在中印邊界衝突及釣魚台等問題上也有斬獲。

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