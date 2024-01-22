為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

法國學者：中國進攻性民族主義 利用灰色地帶戰略牟利

法國學者高敬文指出，當前的中國已經發展出比馬列主義更強大的主導性意識形態，即「進攻性的民族主義」。儘管北京對台灣的戰爭或軍事威脅壓力愈來愈大，但北京進行的只是心理上的戰爭威脅，並不代表戰爭本身。（美聯社）（記者陳泓達攝）

法國學者高敬文指出，當前的中國已經發展出比馬列主義更強大的主導性意識形態，即「進攻性的民族主義」。儘管北京對台灣的戰爭或軍事威脅壓力愈來愈大，但北京進行的只是心理上的戰爭威脅，並不代表戰爭本身。（美聯社）（記者陳泓達攝）

2024/01/22 06:14

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國國家主席習近平治下的官方意識形態，法國巴黎亞洲研究中心資深研究員、香港浸信會大學政治及國際關係榮休教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）指出，當前的中國已經發展出比馬列主義更強大的主導性意識形態，即「進攻性的民族主義」。儘管北京對台灣的戰爭或軍事威脅壓力愈來愈大，但北京進行的只是心理上的戰爭威脅，並不代表戰爭本身。

美國之音（VOA）中文網20日報導，高敬文在接受美國之音《縱深視角》訪問時指出，2008年全球金融危機後，當時的中國國家主席胡錦濤、國務院總理溫家寶等人認為，西方國家已逐漸衰落，中國持續崛起，於是開始鼓吹這種「進攻性民族主義」。而習近平透過提出民族復興和強化宣傳等手段，深入發展這種「進攻性民族主義」。

由於習近平的性格是「激情和火藥的組合」，他的民族主義比胡錦濤更具進攻性。例如，習近平企圖加快與台灣的「統一」進程，2024年台灣大選中出現來自北京的戰爭威脅，就很像習近平風格的「進攻性民族主義」。

高敬文認為，有3個因素與「進攻性民族主義」的成形有關。首先是六四事件和冷戰結束後，共產黨的意識形態已經不再受到歡迎，為了尋求對中共的支持力量，北京開始以民族主義來取代馬列主義。其次，中國經濟實力增強，也助長了北京的野心和「進攻性民族主義」。最後，人民解放軍的現代化也需要「進攻性民族主義」支持，俾便北京決策者將更多的預算花在建造軍艦等國防開支上。

高敬文指出，中國的「進攻性民族主義」雖然不能歸因為西方的縱容，但西方也必須檢討對中關係，因為在歐中貿易關係中，歐洲過分依賴中國，以至於現在必須「去風險」。不僅如此，歐中貿易關係完全不對稱，中國對歐洲享有極大貿易順差，差距類似中國從對美貿易獲得的順差。另外，歐洲曾經天真地以為，中國經濟發展後，可以繼續與北京合作，但習近平掌權以來，現在去中國的外國人很少，外國人在中國也不受歡迎，今天的北京已經出現與世界隔離的跡象。

至於北京的「進攻性民族主義」是否會帶來戰爭後果，高敬文認為，除了台灣，「4個炸藥包」中的另外3個，即南海、中印邊界和釣魚台，北京使用的都是「灰色地帶戰略」。中國對於軍事衝突較為謹慎，雖然中國網路上的民族主義震天價響，但中國多數人並不支持戰爭。而在中共內部，尤其是在烏克蘭戰爭後，戰爭帶來的軍事、人道和經濟等沉重代價，也讓戰爭成為不受歡迎的選項。

不過，高敬文也強調，中國往往訴諸軍事恫嚇手段謀求利益，最後以和平手段獲得它想要的東西。北京的這種「灰色地帶戰略」，已在南海獲得成功，在中印邊界衝突及釣魚台等問題上也有斬獲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國經濟困境 克魯曼：習領導不力+結構性麻煩
2024/01/20 21:37

中國經濟困境 克魯曼：習領導不力+結構性麻煩
謠言終結站》習電賀賴當選？錯誤訊息
2024/01/20 05:30

謠言終結站》習電賀賴當選？錯誤訊息

Global Mall 新春福袋抽巴黎、日本遊
選後中國國安部嗆要打擊台獨 學者沈明室：在習面前爭寵
2024/01/18 10:42

選後中國國安部嗆要打擊台獨 學者沈明室：在習面前爭寵
習近平提對台3策 黃暐瀚喊話國民黨應進行兩岸路線大辯論
2024/01/17 14:23

習近平提對台3策 黃暐瀚喊話國民黨應進行兩岸路線大辯論

ESG風潮 基建前景更看俏！
自由廣場》（林保華專欄）民進黨與國民黨地方派系的勝利
2024/01/17 05:30

自由廣場》（林保華專欄）民進黨與國民黨地方派系的勝利
自由爆新聞》菲律賓公開「逆中」小粉紅氣炸！專家揭「霸氣挺台」原因
2024/01/16 20:30

自由爆新聞》菲律賓公開「逆中」小粉紅氣炸！專家揭「霸氣挺台」原因
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播