俄波羅的海天然氣設施起火 疑遭烏軍無人機襲擊

烏斯季盧加港的天然氣終端設施今日突然起火燃燒，所幸沒有人員傷亡。（法新社）

2024/01/21 20:31

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯天然氣公司諾瓦泰克（Novatek）名下一座位於波羅的海沿岸烏斯季盧加港（Ust-Luga）的天然氣終端設施，今（21）日疑似遭到烏軍襲擊而起火燃燒，雖然沒有人員傷亡，但已迫使諾瓦泰克宣布，將暫停運作相關設施一段時間。

《路透》報導，俄羅斯列寧格勒州州長德羅茲連科（Alexander Drozdenko）在通訊社交平台Telegram上表示：「烏斯季盧加港的諾瓦泰克終端起火事件沒有人員傷亡，已進行疏散。」

請繼續往下閱讀...

德羅茲連科並沒有透露起火原因，不過俄羅斯新聞媒體Shot引述當地一名居民的說法，稱事發前曾聽到無人機飛行的聲音，不久後就傳來一連串爆炸聲。

據其他家俄國媒體指出，碼頭內共有2座天然氣儲槽以及1座泵浦設施損毀，不過火勢已得到控制。

英國廣播公司（BBC）報導，諾瓦泰克後來僅宣布，火災後已暫停天然氣終端設施的運作，而這起火災是「外部影響」的結果，但沒有再多加說明。

烏克蘭國際文傳電訊社引述不具名消息人士說法，稱這次攻擊是烏克蘭安全單位策劃的一次特殊行動，目的在於對俄軍的後勤補給施加壓力，並造成對方的經濟損失。

這名消息人士說：「列寧格勒州的烏斯季盧加港原油終端，是敵軍重要的設施。燃油與其他在那裏精煉的物資，都會供應給俄羅斯軍隊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法