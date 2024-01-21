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24歲女子抽麻開車還逆向行駛「撞飛警察」 竟嗆：我是故意的

美國女子抽大麻後逆向開車上路，蓄意撞倒員警。（翻攝自X）

美國女子抽大麻後逆向開車上路，蓄意撞倒員警。（翻攝自X）

2024/01/21 20:34

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國曼哈頓發生一起車禍，24女子撒哈拉·杜拉（Sahara Dula）開車衝撞正在執勤的員警，事後承認自己當下有吸食大麻開車，衝撞員警的惡劣行為也是故意的，造成員警腿部骨折、身體多處瘀青。

綜合外媒報導，這起事件發生在上週三下午於美國紐約州曼哈頓上東區東71街附近的公園大道，24歲女子撒哈拉·杜拉（Sahara Dula）下午開著黑色轎車在公園大道上逆向行駛，而當時該地區附近一間服飾店發生了搶劫案，因此警方封鎖了部分道路打算進行調查，恰巧員警站在路上看到杜拉逆向行駛，因此員警上前示意杜拉，打算引導她回到正確的車道。

然後杜拉卻沒按照員警的指示，反而猛踩油門直衝向前，直直撞上這位員警，並在撞倒他後就將車停了下來，而其他路人及警方立即上前查看受傷員警的傷勢，只見員警皺著眉頭痛苦哀嚎，在最後的畫面，可以看到其餘警方將車內的杜拉拖下車並戴上手銬，而杜拉尖叫大喊，「去他X的這些警察，這對他來說是一個教訓，希望他不想成為這樣的人」。

法庭文件顯示，被撞的警察腿部骨折、身體多處瘀青。事後杜拉表示，「我告訴警察我想直走，但他不肯動，所以我撞了他，我是故意的」，而曼哈頓助理地方檢察官露西·謝潑德週五在曼哈頓刑事法院表示，杜拉「承認吸食大麻」，並在車上發現大麻和捲紙。

目前杜拉被指控犯有一級攻擊未遂、嚴重攻擊警官未遂、二級攻擊、二級魯莽危害危險、在因毒品而導致能力受損的情況下駕駛車輛以及魯莽駕駛等罪名。

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