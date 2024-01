24歲女子抽麻開車還逆向行駛「撞飛警察」 竟嗆：我是故意的

2024/01/21 20:34

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國曼哈頓發生一起車禍,24女子撒哈拉·杜拉(Sahara Dula)開車衝撞正在執勤的員警,事後承認自己當下有吸食大麻開車,衝撞員警的惡劣行為也是故意的,造成員警腿部骨折、身體多處瘀青。

綜合外媒報導,這起事件發生在上週三下午於美國紐約州曼哈頓上東區東71街附近的公園大道,24歲女子撒哈拉·杜拉(Sahara Dula)下午開著黑色轎車在公園大道上逆向行駛,而當時該地區附近一間服飾店發生了搶劫案,因此警方封鎖了部分道路打算進行調查,恰巧員警站在路上看到杜拉逆向行駛,因此員警上前示意杜拉,打算引導她回到正確的車道。

然後杜拉卻沒按照員警的指示,反而猛踩油門直衝向前,直直撞上這位員警,並在撞倒他後就將車停了下來,而其他路人及警方立即上前查看受傷員警的傷勢,只見員警皺著眉頭痛苦哀嚎,在最後的畫面,可以看到其餘警方將車內的杜拉拖下車並戴上手銬,而杜拉尖叫大喊,「去他X的這些警察,這對他來說是一個教訓,希望他不想成為這樣的人」。

法庭文件顯示,被撞的警察腿部骨折、身體多處瘀青。事後杜拉表示,「我告訴警察我想直走,但他不肯動,所以我撞了他,我是故意的」,而曼哈頓助理地方檢察官露西·謝潑德週五在曼哈頓刑事法院表示,杜拉「承認吸食大麻」,並在車上發現大麻和捲紙。

目前杜拉被指控犯有一級攻擊未遂、嚴重攻擊警官未遂、二級攻擊、二級魯莽危害危險、在因毒品而導致能力受損的情況下駕駛車輛以及魯莽駕駛等罪名。

A BLM activist involved in NYC pro-Palestine protests has been arrested for ramming a car into an NYPD officer on Jan. 17. Sahara Dula was arrested on suspicion of assault with serious physical injury, vehicular assault, reckless endangerment and more. pic.twitter.com/PT3fKXuERd