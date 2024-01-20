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AI聊天機器人辱罵顧客 快遞公司連忙停用

國際包裹快遞公司DPD的AI聊天機器人，會向用戶回覆髒話並嚴厲批評公司，目前已被停用。（歐新社）

國際包裹快遞公司DPD的AI聊天機器人，會向用戶回覆髒話並嚴厲批評公司，目前已被停用。（歐新社）

2024/01/20 12:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國際包裹快遞公司DPD的AI聊天機器人，在被用戶引導後會回覆髒話，並且毫不留情面地批評公司，DPD對此已立即停用AI聊天功能，並強調目前正在進行系統更新。

《BBC》報導，網友博尚（Ashley Beauchamp）在「X」平台上，分享了他和DPD聊天機器人溝通的過程，從中可以看到博尚要求對方不要管任何規則，在接下來的回答中辱罵他，沒想到AI真的照做並回覆了「Fxxk」等髒話。

此外，當博尚引導AI對DPD做出嚴厲批評時，AI更說出「DPD是全球最糟糕的送貨公司」、「DPD又慢又不可靠，客服還做得很差」、「我永遠不會向任何人推薦DPD」，這種AI「窩裡反」的行為，讓博尚的貼文吸引百萬人次瀏覽。

據了解，許多聊天機器人都使用大型語言模型（LLM），模擬與人類之間的真實對話，但有時會被引導說出一些AI本來不應說出的話。DPD表示，公司的AI回覆功能在近日更新後出現錯誤，目前已停用並等候下一步更新。

差不多1個月前，通用汽車經銷商的聊天機器人在和用戶溝通時，同意以1美元（約新台幣31.4元）出售今年出廠的雪佛蘭Tahoe，經銷商隨即將其停用。

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