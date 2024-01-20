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美國挾持3女懸案近半世紀後偵破 嫌犯已在獄中死亡

美國印第安納州3名少女遭挾持懸案，在將近半世紀後終於破案，3名當年的受害者出席警方記者會。（圖擷自IMPD News臉書）

美國印第安納州3名少女遭挾持懸案，在將近半世紀後終於破案，3名當年的受害者出席警方記者會。（圖擷自IMPD News臉書）

2024/01/20 11:59

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1975年8月，美國印第安納州年齡分別為11歲、13歲和14歲的女孩，在搭便車時被挾持到玉米田並遭捅傷，雖然3人死裡逃生但嫌犯遲遲沒有被抓到，如今靠著DNA終於確認歹徒身分，不過他早已因另案在獄中死亡。

據《美聯社》報導，3名少女當時有1人遭到性侵，並且喉嚨和胸部被捅傷，另2人則被割喉，幸好她們當中有人跑到外面攔下路過車輛求救，在女孩們成年後仍無法忘記過往的傷痛，2018年聯繫警方希望能重啟調查。

辦案人員從當年所保留的證物找到DNA，透過最先進的技術比對到嫌疑人的小孩和親屬，最終確認嫌犯為印第安納波利斯男子威廉斯（Thomas Edward Williams），但他已於1983年11月在德州監獄死亡。

3名受害者特里克（Sheri Rottler Trick）、羅特勒（Kathie Rottler）、史密斯（Kandice Smith），18日出席印第安納波利斯警察局的記者會，說明她們如何協助警方查清嫌疑人身分。史密斯透露，在破案後她的內心感到非常平靜。

美國印第安納州警方當年辦案現場。（美聯社）

美國印第安納州警方當年辦案現場。（美聯社）

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