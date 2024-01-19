瑞士機械工程集團ABB在中國業務 遭美國會調查

美國聯邦眾議院調查中國構成的安全威脅與風險，正檢視總部設於瑞士的機械工程集團ABB在中國的業務，議員認為該集團與一家中國國有企業的關係造成「顯著擔憂」。（路透檔案照）

2024/01/19 21:49

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院國土安全委員會和美中戰略競爭特別委員會，調查中國構成的安全威脅與風險，正檢視總部設於瑞士的機械工程集團ABB在中國的業務，議員認為，該集團與一家中國國有企業的關係造成「顯著擔憂」，要求該集團釐清。

《路透》19日報導，眾院這兩個委員會本週向ABB集團發出信函，請該集團高層出席公開聽證會，釐清該公司與中國國企的關係。信中說，雖然ABB去年已經應請求提供文件，但是許多重要疑問仍未獲得解答，且其並未真誠回應。

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報導引述《政客（Politico）》網站貼出眾院委員會發給ABB執行長羅森格倫（Bjorn Rosengren）的這封信函，信中對中國國有的「上海振華重工（ZPMC）」公司將ABB設備，安裝到運往美國的船到岸橋式起重機，提出關切，委員會希望了解在美國港口可能的「網路安全風險、外國情蒐威脅，以及供應鏈弱點」。

ABB股價19日上午下跌3%。ABB回應表示，該集團向許多起重機製造商出售控制和電氣化設備，當中包括中國公司，而中國公司又將起重機直接賣到美國港口；不過，該集團正「認真」看待該委員會要更進一步資訊的要求。中國政府和上海振華重工都尚未回應此事。

路透指出，上海振華重工是全球數一數二的港口機械製造商，並擁有20多艘運輸船。中國是ABB的第二大市場，在其年銷量佔16%，僅次於佔24%的美國。

眾院委員會的信函中說，「ABB解釋其與中國國有企業之關係，以及ABB是否應該受到信任，繼續為美國政府機關工作，同時又與中國擁有、控制、補貼或者影響之實體往來．．．至為重要」，「讓振華重工在中國將ABB設備和技術安裝在運往美國的起重機，令人無法接受，並且必須立即補救毫無拖延」。

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