都是好朋友！葉門「青年運動」：中、俄船隻可安全通行紅海

青年運動士兵在阿拉伯語書寫的標語前站崗，標語寫著「最偉大的阿拉，美國去死，以色列去死，詛咒猶太人，伊斯蘭教的勝利」等字句。（歐新社）

2024/01/19 21:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕葉門叛軍「青年運動」為聲援加薩走廊的巴勒斯坦人，頻頻攻擊行經紅海、與以色列「有關係」的船隻，但承諾會確保中國和俄羅斯船隻安全通行。

外電報導，青年運動高階官員布海帝，在俄媒「消息報」19日發布的訪問中表示，只要船隻與某些國家（尤其是以色列）無關，葉門周遭的水域將很安全，「俄羅斯和中國的船隻在這個區域都不會受到威脅。我們準備確保他們在紅海安全通行」。但他也強調，對「與以色列有任何關聯」的船隻，襲擊行動將持續下去。

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自去年10月初巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」對以色列發動血腥攻擊，導致加薩戰爭爆發以來，青年運動就在葉門附近的重要航道，對來往船隻發動多次襲擊。布海帝表示，商船遇襲要怪他們無視青年運動要求改變航線的命令，「我們的目標不是占領或擊沉船隻，而是提高那個猶太國家（指以色列）的經濟成本，阻止加薩大屠殺」。

此外，由於美英兩國對葉門發動空襲，這兩國的船隻成為他們的攻擊目標也很公平。

青年運動發言人阿布杜薩蘭另在《路透》訪問中表示，他們不尋求擴大紅海攻勢，沒有計畫攻擊宿敵沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，「我們遵守不流一滴血的交戰規則，目的只是對以色列施壓」。儘管青年運動堅稱他們只針對特定國家船隻發動攻擊，但美國海軍指揮官表示，實際被波及的船隻涉及數十國。

《美國之音》指出，中國媒體和網友在此議題上和西方站在對立面，除了將青年運動塑造成挑戰美國的反叛力量外，中國網友更「致敬」青年運動，稱該組織自知敵強己弱，仍勇於亮劍，還有人說想看美英軍艦被炸沉。

儘管如此，隨著危機不斷升高，中國官方似乎開始調整立場，先前在聯合國安理會討論中，即罕見批評青年運動多次襲擊和扣押商船，干擾國際貿易秩序。

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