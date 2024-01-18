《金融時報》：美國重量級國會議員下週起接力訪台表達對賴清德支持

賴清德贏得2024年台灣總統大選後，根據英國「金融時報」報導，美國幾位重量級國會議員將在接下來幾週抵台，表達對賴清德的支持。（美聯社）

2024/01/18 15:08

〔編譯盧永山／綜合報導〕2024年台灣總統大選落幕，由民進黨總統候選人賴清德勝出。美國國務卿布林肯已發布聲明向賴清德和台灣人民道賀，根據英國《金融時報》報導，知情人士透露，美國幾位重量級國會議員將在接下來幾週抵台，表達對賴清德的支持。

報導指出，聯邦眾議院外交事務印度太平洋小組委員會民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）和「國會台灣連線」的另外2名共同主席共和黨議員巴爾（Andy Barr）和巴拉特（Mario Diaz-Balart）將於下週訪問台灣。

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共和黨籍的聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席、頗具影響力的蓋拉格（Mike Gallagher）則預計將在前個代表團結束訪台後飛往台灣，這次訪問將受到北京當局的密切關注。

中國批評美國政治人物訪問台灣，認為他們淡化了美國的「一個中國」政策；根據該政策，華府承認北京是中國的唯一政府。中國駐美國大使館表示，北京「堅決反對美國與台灣進行任何形式的官方往來，反對美國以任何方式、任何藉口干涉台灣事務」。

白宮在台灣總統大選後派出2名前高級官員——前共和黨國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley）、前民主黨副國務卿史坦柏格（James B. Steinberg），以及美國在台協會（AIT）主席羅森伯格飛往台北，並與賴清德和落選的侯友宜及柯文哲會面。

知情人士透露，貝拉、巴爾和巴拉特將與賴清德會面，但不會與侯友宜和柯文哲會面。

聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson ）在台灣總統大選後表示，他將要求多個委員會的共和黨主席訪問台灣。強生指出：「為了強調國會對安全和民主的持續承諾，我將要求眾議院相關委員會的主席在賴清德5月就職後率領一個代表團前往台北。」

蓋拉格拒絕就他的訪台以及他是否會率領「美中戰略競爭特別委員會」代表團訪台發表評論；貝拉沒有發表評論；巴拉特也沒有回應。

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