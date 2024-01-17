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澳門賽馬4/1收攤！ 289隻失業馬匹傳將移至中國

澳門賽馬公司因經營不善，不堪近百億新台幣虧損，加上賽馬熱度消退，宣布將於4月正式終止營運。（圖擷取自澳門賽馬公司）

澳門賽馬公司因經營不善，不堪近百億新台幣虧損，加上賽馬熱度消退，宣布將於4月正式終止營運。（圖擷取自澳門賽馬公司）

2024/01/17 15:01

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳門44年賽馬風光將成歷史！澳門賽馬公司近日表示，由於公司經營不善，加上賽馬熱度不復以往，公司不堪長年累積的25億澳門元（約新台幣97.9億）虧損，正式宣布於4月1日結束營運，旗下570名員工面臨遣散，至於飼養的289隻馬匹，也面臨失業問題，暫定於2025年3月31日前，全數轉移到其他地方，不排除會送至中國馬術學校。

綜合香港媒體報導，澳門賽馬公司因經營不擅，不堪鉅額虧損，將於今年4月1日結束營運，將賽馬場地歸還給澳門政府，澳門賽馬公司表示，去年澳門賽馬全年投注金額僅1.4億澳門元，入場人次下降至2.9萬人次，除了虧損無法負荷外，也認為澳門賽馬熱度不再，很難繼續營運下去，因此提早解除專營權，並獲澳門政府許可。

澳門賽馬公司終止營運，旗下570名員工面臨資遣命運，而289隻馬匹則規劃於2025年3月31日前全數轉移，據悉可能會送往中國，持續投入馬術產業。澳門匿名訓馬師透露，去年即有澳門賽馬將收掉的消息，但澳門賽馬公司一直沒有與旗下員工開會討論，如今面臨資遣命運，希望澳門賽馬公司可以依法賠償員工。

至於未來該何去何從？澳門訓馬師表示，先前新加坡賽馬也傳出收掉的消息，香港賽馬產業第一時間恐難以同時吸收新加坡賽馬與澳門賽馬人員，當前他沒有任何打算，可能會先暫時休息。

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