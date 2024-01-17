美防長瞞病過程曝！助理要救護車「別開閃光燈和鳴笛」

美國國防部長奧斯汀1日因前列腺癌併發症緊急送醫，他的助理撥打911緊急專線時，曾要求救護車「不要開閃光燈和鳴笛」。（路透資料照）

2024/01/17 11:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《路透》（Reuters）16日披露，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）1日因前列腺癌併發症緊急送醫，他的助理撥打911緊急專線時，曾要求救護車「不要開閃光燈和鳴笛」。

據《路透》報導，《路透》獨家取得1日的通話錄音中，奧斯汀的助理曾詢問911調度員：「救護車抵達的時候能否不開閃光燈和鳴笛？我們試圖保持一點隱蔽性。」助理的姓名已自音檔中刪除。

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奧斯汀隨後被秘密送往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），多日後才向白宮及國會報備。包括美國總統拜登（Joe Biden）及奧斯汀的副手希克斯（Kathleen Hicks）都對此事毫不知情。

目前尚不清楚奧斯汀隱瞞病情的動機。奧斯汀的助理曾告訴911調度員，當下奧斯汀並不認為自己會昏倒，也未感到暈眩。

奧斯汀的行為引發了政治風暴，共和黨乘機抨擊他玩忽職守。奧斯汀曾在伊拉克領導美軍作戰，並以四星上將銜退役，是美國歷史上首位非裔國防部長。

國防部督察長辦公室（Defense Department's Inspector General's office）表示，將於本月對奧斯汀住院治療的相關過程展開審查。

現年70歲的奧斯汀去年12月22日接受了小型手術，治療前列腺癌，術後隔天即出院返家。孰料，今年1月1日卻因為噁心和劇烈疼痛等併發症再度入院。他已於15日返回位於維吉尼亞州的住宅。

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