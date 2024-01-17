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海豹突擊隊登上可疑船隻 搜出大量伊朗製飛彈零件

海豹突擊隊在船中搜出伊朗製飛彈零件及彈頭。（美聯社）

海豹突擊隊在船中搜出伊朗製飛彈零件及彈頭。（美聯社）

2024/01/17 10:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕負責掌管中東美軍的美國中央司令部（CENTCOM）16日公佈先前一次突擊行動任務細節，表示海豹突擊隊（SEAL）11日在索馬利亞周邊海域攔截船隻，在船上搜出伊朗製造的飛彈零件與彈頭，同時也是美軍自從2019年11月起首次扣押伊朗製造的先進常規武器。

綜合外媒報導，中央司令部指出，海豹突擊隊11日從美國海軍遠征海上基地船「路易斯普勒號」（USS Lewis B. Puller）出發，在直升機與無人機支援下，在索馬利亞周邊海域針對一艘可疑船隻進行登船行動，在船艙中繳獲了伊朗製造的彈道飛彈和巡弋飛彈零件。

被查獲的飛彈零件是用來提供給葉門什葉派叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝），包括中程彈道飛彈和反艦飛彈的推進器、導引零件及彈頭，還有防空系統相關零件。初步分析，青年運動使用這些武器來威脅、攻擊通過紅海的國際商船。

中央司令部司令庫里拉（Michael Erik Kurilla）表示，伊朗很明顯地繼續向青年運動運送先進的致命援助，這也是伊朗直接違反聯合國第2216號安全決議、國際法，在整個地區積極製造不穩定局勢又一例子。事後美國海軍認定該船隻不安全、將其擊沉，船上14名船員則依照國際法處置。

美國中央司令部表示，這是自2019年11月以來美國海軍首次扣押伊朗製造的先進彈道飛彈和巡航飛彈零件。不過遺憾的是，在海豹突擊隊試圖登船檢查時，一名海豹隊員被大浪打入水中，另一名隊員跳海欲救援，目前兩人仍失蹤，中央司令部正全力救援中。

海豹突擊隊登船檢查。（美聯社）

海豹突擊隊登船檢查。（美聯社）

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