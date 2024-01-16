索馬利亞總統之子撞死人 土耳其法院判罰2.8萬元

索馬利亞總統的兒子穆罕默德去年11月在伊斯坦堡撞死一名機車騎士，土耳其法院今日判處他2年半徒刑，可易科罰金。圖為伊斯坦堡街景。（彭博）

2024/01/16 20:41

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕索馬利亞總統哈桑（Hassan Sheikh Mohamud）的兒子穆罕默德（Mohamed Hassan Sheikh Mahmoud）去年年底在土耳其駕車時，不慎撞死一名機車騎士。土耳其法院今（16）日以過失致死罪名，判處他2年半徒刑，可易科罰金土耳其里拉2萬7300元（約合新台幣2萬8523元）。

《路透》報導，2023年11月30當天，穆罕默德駕駛一輛掛有外交車牌的轎車，不慎在土耳其最大城市伊斯坦堡（Istanbul）的市中心，撞到一名機車騎士，造成對方身受重傷。

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穆罕默德在接受土耳其警方訊問後，於12月2日離開土耳其，該名機車騎士則在12月6日傷重不治。

穆罕默德上週返回土耳其準備出庭，不過週二的庭審他卻以缺席審判的方式表達了自身態度。穆罕默德對過失致死的指控予以否認，聲稱機車騎士當時停下得太過突然，無法避免與對方相撞。

針對這起案件，土耳其檢方請求法官對穆罕默德判處最高可達6年的徒刑，但法院僅判處他2年半徒刑，且可易科罰金，這在土耳其的司法界並不算少見。穆罕默德的土耳其駕照則被吊銷6個月。

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