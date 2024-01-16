為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

索馬利亞總統之子撞死人 土耳其法院判罰2.8萬元

索馬利亞總統的兒子穆罕默德去年11月在伊斯坦堡撞死一名機車騎士，土耳其法院今日判處他2年半徒刑，可易科罰金。圖為伊斯坦堡街景。（彭博）

索馬利亞總統的兒子穆罕默德去年11月在伊斯坦堡撞死一名機車騎士，土耳其法院今日判處他2年半徒刑，可易科罰金。圖為伊斯坦堡街景。（彭博）

2024/01/16 20:41

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕索馬利亞總統哈桑（Hassan Sheikh Mohamud）的兒子穆罕默德（Mohamed Hassan Sheikh Mahmoud）去年年底在土耳其駕車時，不慎撞死一名機車騎士。土耳其法院今（16）日以過失致死罪名，判處他2年半徒刑，可易科罰金土耳其里拉2萬7300元（約合新台幣2萬8523元）。

《路透》報導，2023年11月30當天，穆罕默德駕駛一輛掛有外交車牌的轎車，不慎在土耳其最大城市伊斯坦堡（Istanbul）的市中心，撞到一名機車騎士，造成對方身受重傷。

穆罕默德在接受土耳其警方訊問後，於12月2日離開土耳其，該名機車騎士則在12月6日傷重不治。

穆罕默德上週返回土耳其準備出庭，不過週二的庭審他卻以缺席審判的方式表達了自身態度。穆罕默德對過失致死的指控予以否認，聲稱機車騎士當時停下得太過突然，無法避免與對方相撞。

針對這起案件，土耳其檢方請求法官對穆罕默德判處最高可達6年的徒刑，但法院僅判處他2年半徒刑，且可易科罰金，這在土耳其的司法界並不算少見。穆罕默德的土耳其駕照則被吊銷6個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
希臘防長：須為後艾爾段時期土耳其情勢不穩做準備
2024/01/15 02:36

希臘防長：須為後艾爾段時期土耳其情勢不穩做準備

改善措施不完全 土耳其每日開罰Meta近500萬
2024/01/12 07:21

改善措施不完全 土耳其每日開罰Meta近500萬

龍年擺設必講究 新東陽好運佳瓷添喜氣
劫船威脅擴大到索馬利亞外海 恐徵戰爭附加費
2024/01/09 10:11

劫船威脅擴大到索馬利亞外海 恐徵戰爭附加費
通膨飆升陷生活危機 土耳其將最低月薪調高49％
2023/12/28 14:31

通膨飆升陷生活危機 土耳其將最低月薪調高49％

2024年來自上天最美的禮物
索馬利亞加入東非共同體 成為第八位會員國
2023/12/16 00:08

索馬利亞加入東非共同體 成為第八位會員國
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播