兩國明年建交75週年 中國宣布對瑞士單方面免簽

近日中國國務院總理李強率領中國代表團，前往瑞士會見該國總統阿姆赫德（Viola Amherd）。（路透）

2024/01/16 14:52

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莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國國務院總理李強率領中國代表團，前往瑞士會見該國總統阿姆赫德（Viola Amherd），並在當地時間15日，2國簽署一份聯合聲明，同意深化雙方合作關係、升級自由貿易協定等。不僅如此，中方還以明年2國建交75週年為契機，宣布給予瑞士單方面免簽待遇，表示支持盡快啟動中瑞自貿協定升級談判。

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綜合中媒報導，李強15日上午前往瑞士伯爾尼附近的一處莊園，和總統阿姆赫德舉行會談，並共同見證簽署雙邊經貿合作文件。報導指出，李強還在阿姆赫德的陪同下檢閱了儀仗隊，這是自中國國家主席習近平2017年訪問瑞士以來，訪問瑞士的最高級別中國官員舉行的罕見的高等級歡迎儀式。

瑞士政府在一份聲明中表示，雙方討論了「以圍繞30個問題進行對話為特點的深入而廣泛的雙邊關係，以及當前的一系列國際事務」，並宣布雙方完成中瑞自貿協定升級協議，一致同意支持儘快啟動正式升級談判，並在今年內舉行新一輪中瑞外長級戰略對話、金融工作組會議、能源工作組會議、教育政策對話、安理會事務磋商等計劃。

李強表示，中方願意和瑞士繼續密切高層交往，加快重啟各層級各領域往來，同時希望瑞士繼續為在瑞士的中資企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。不僅如此，中方也宣布給予瑞士單方面免簽待遇，而瑞士則將為中國公民和赴瑞投資的中國企業，提供更多簽證便利。

另據中國外交部官網顯示，早在去年12月1日起，中國政府就對法國、德國、義大利、荷蘭和西班牙這5個歐洲國家，給予短期免簽證入境中國。接著在今年1月13日、1月15日，中國政府又表示將提供比利時和瑞士短期免簽證優惠。

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