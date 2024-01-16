為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

兩國明年建交75週年 中國宣布對瑞士單方面免簽

近日中國國務院總理李強率領中國代表團，前往瑞士會見該國總統阿姆赫德（Viola Amherd）。（路透）

近日中國國務院總理李強率領中國代表團，前往瑞士會見該國總統阿姆赫德（Viola Amherd）。（路透）

2024/01/16 14:52

相關新聞報導：中國12月開放法德義等6國公民可免簽入境

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國國務院總理李強率領中國代表團，前往瑞士會見該國總統阿姆赫德（Viola Amherd），並在當地時間15日，2國簽署一份聯合聲明，同意深化雙方合作關係、升級自由貿易協定等。不僅如此，中方還以明年2國建交75週年為契機，宣布給予瑞士單方面免簽待遇，表示支持盡快啟動中瑞自貿協定升級談判。

綜合中媒報導，李強15日上午前往瑞士伯爾尼附近的一處莊園，和總統阿姆赫德舉行會談，並共同見證簽署雙邊經貿合作文件。報導指出，李強還在阿姆赫德的陪同下檢閱了儀仗隊，這是自中國國家主席習近平2017年訪問瑞士以來，訪問瑞士的最高級別中國官員舉行的罕見的高等級歡迎儀式。

瑞士政府在一份聲明中表示，雙方討論了「以圍繞30個問題進行對話為特點的深入而廣泛的雙邊關係，以及當前的一系列國際事務」，並宣布雙方完成中瑞自貿協定升級協議，一致同意支持儘快啟動正式升級談判，並在今年內舉行新一輪中瑞外長級戰略對話、金融工作組會議、能源工作組會議、教育政策對話、安理會事務磋商等計劃。

李強表示，中方願意和瑞士繼續密切高層交往，加快重啟各層級各領域往來，同時希望瑞士繼續為在瑞士的中資企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。不僅如此，中方也宣布給予瑞士單方面免簽待遇，而瑞士則將為中國公民和赴瑞投資的中國企業，提供更多簽證便利。

另據中國外交部官網顯示，早在去年12月1日起，中國政府就對法國、德國、義大利、荷蘭和西班牙這5個歐洲國家，給予短期免簽證入境中國。接著在今年1月13日、1月15日，中國政府又表示將提供比利時和瑞士短期免簽證優惠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
吸引外國人赴中！ 中國宣布：實施出入境5項便利措施
2024/01/11 17:06

吸引外國人赴中！ 中國宣布：實施出入境5項便利措施
全面逃離求生！中國偷渡赴美民眾 去年暴增20倍
2024/01/09 11:59

全面逃離求生！中國偷渡赴美民眾 去年暴增20倍

龍年擺設必講究 新東陽好運佳瓷添喜氣
強化社會控制 中國推新版《突發事件應對法》
2024/01/01 21:19

強化社會控制 中國推新版《突發事件應對法》
中國逾9億月入不到8640元掀關注！登微博熱搜冠軍遭刪文......
2023/12/28 00:04

中國逾9億月入不到8640元掀關注！登微博熱搜冠軍遭刪文......

2024年來自上天最美的禮物
全球最強護照排名出爐！西班牙奪冠、台灣排70
2023/12/18 13:30

全球最強護照排名出爐！西班牙奪冠、台灣排70
中俄伊朗握8.8萬本黃金護照 歐盟隱憂
2023/10/21 05:30

中俄伊朗握8.8萬本黃金護照 歐盟隱憂
國際今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播