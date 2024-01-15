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廣島原爆致12名美軍死亡！ 美解密檔案首曝光

共同社14日稱，盟軍最高司令官總司令部調查報告顯示，廣島原爆共導致12名美軍士兵喪生。廣島「原爆圓頂館」一景。（路透資料照）

共同社14日稱，盟軍最高司令官總司令部調查報告顯示，廣島原爆共導致12名美軍士兵喪生。廣島「原爆圓頂館」一景。（路透資料照）

2024/01/15 13:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體共同社日前取得1份盟軍最高司令官總司令部（GHQ）調查報告，顯示美國當局在1948年認定，廣島原爆共導致12名美軍士兵喪生。

《共同社》14日報導，撰寫報告的美軍上尉將12人的死因標註為「投下原子彈的結果」。為追究日本的戰爭罪行，華府當年對死於原爆的士兵「是否曾被虐待」展開調查，報告結果稱「並未取得有關暴虐行為的證據」，認定12名戰俘死於原爆。

專家證實，這是首次在美國官方文件中確認有美軍士兵死於原爆。共同社日前取得美國國家檔案局（National Archives）館藏文件副本，並委託廣島市立大學廣島和平研究所教授、日本近現代史專家永井均進行分析。

親歷廣島原爆的歷史學家森重昭2008年在其著作中曾提及12名美軍死亡，本次披露的報告印證了該獨立調查的真實性。

戰後美國政府始終未公開美軍士兵死於原爆的事實。美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2016年作為首位到訪原爆地的現任美國總統，在廣島市發表演說時首次提到「12人」，但遲遲沒有公開相關文件。

該報告為「GHQ法務局調查處報告書第2779號」，標註日期是1948年12月20日，由隸屬負責調查戰犯的GHQ法務局的美軍上尉米勒（Robert Miller）撰寫，篇幅僅1頁。標題是「作為在廣島市投下原子彈結果的12名美軍機組人員的死亡」，報告沒有列出12人的名字，稱「有關暴虐行為的證據不充分，不會提出指控」。

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