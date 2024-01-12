空中驚魂！甘比亞包機參加非洲國家盃 這原因險「全軍覆沒」

甘比亞國家足球隊多名隊員登機不久就出現頭痛、缺氧、昏迷狀況。（圖擷自社群平台「X」）

2024/01/12 19:27

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家盃（Africa Cup of Nations）足球賽即將在14日登場，賽前卻傳出空中驚魂。甘比亞國家足球隊多名隊員搭包機飛往象牙海岸，飛機起飛不久後竟出現缺氧昏迷情況，好在機組人員迅速察覺狀況，即時返航，免於「全軍覆沒」的悲劇發生。

據《衛報》報導，甘比亞國家足球隊教練聖菲特（Tom Saintfiet）說，球隊週三（10日）包機從甘比亞首都班竹（Banjul）出發，飛往象牙海岸首都雅穆索戈（Yamoussoukro）。然而在起飛不久後，多名球員就因為缺氧失去意識。「幸運的是，機長意識到了這個問題，並在起飛後9分鐘返航，當時我們都睡著了。」聖菲特補充。

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甘比亞足協發聲明說，初步調查顯示，當時飛機內出現失壓和缺氧狀況，「象牙海岸航空（Air Côte d’Ivoire）的技術團隊正在進一步評估狀況，以確認導致失壓和缺氧的原因」。

甘比亞國家足球隊右後衛揚科（Saidy Janko）在Instagram發文說：「當我們一進入租用的小飛機時，裡面酷熱難耐，讓我們大汗淋漓，但機組人員向我們保證，起飛後空調就會正常運作。」「然而起飛後狀況更糟了，高溫與氧氣缺乏讓許多人產生強烈的頭痛和頭暈症狀，甚至有人在短短幾分鐘後就睡著了。幸好機組人員緊急返航，成功降落，不然後果不堪設想。」

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