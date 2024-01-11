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波音客機降落仁川機場遭鳥擊 「引擎爆火花」乘客陷20分鐘驚魂

德威航空（T'way Airlines）一架波音737-800客機，昨（10）日晚間準備降落仁川國際機場時，引擎突然遭鳥擊導致起火，讓飛機放棄降落重飛的事故。示意圖。（資料照，法新社）

德威航空（T'way Airlines）一架波音737-800客機，昨（10）日晚間準備降落仁川國際機場時，引擎突然遭鳥擊導致起火，讓飛機放棄降落重飛的事故。示意圖。（資料照，法新社）

2024/01/11 15:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓昨（10）日晚間發生一起著陸驚魂記，德威航空（T'way Airlines）一架波音737-800客機，準備降落仁川國際機場時，右邊引擎突然火花四濺，同時伴隨巨響與燒焦味，讓飛機因此被迫放棄降落，也令機上122名乘客經歷20分鐘極度恐懼，所幸最後順利著陸，無人傷亡。

綜合韓媒報導，這起事件發生在10日晚間，德威航空一架編號TW216的航班，從日本本東京成田機場飛往仁川，約在晚間9點22分準備降落時，右邊引擎突然開始噴出大量火花和冒著濃煙。

報導指出，從乘客拍攝的影片可見，除了引擎不斷閃現火花，機艙內還瀰漫燒焦味，甚至在陸地上也可聽見砰砰巨響。

這也迫使機長放棄降落重飛（Go-Around），直到20分鐘後才平安著陸，所幸全員平安。報導指出，初步研判飛機引擎室在降落過程中，遭到鳥擊才導致引擎起火。另外，自2019年至去年8月底的5年間，南韓國內機場就發生500起鳥擊，且有逐年增加趨勢，可能與氣候變遷造成候鳥更頻繁遷徙、停留朝鮮半島覓食的時間拉長有關。

另據報導指出，南韓空軍在去年1月，還曾發生價值1億美元（約新台幣31.3億元）的F-35A戰機遭到鳥擊的事件，不僅造成系統故障，甚至出現史無前例採「機腹著陸」方式迫降，最終因機身受損嚴重、維修費用過高，已在去年底決定將事故戰機除役。

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