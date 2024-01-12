加拿大航空起飛前乘客突「打開機艙門」 從2層樓高摔至地面

加拿大航空（Air Canada）日前發生一起意外，一名乘客突然把飛機艙門打開，並當場從離地高度6公尺、相當於2層樓高的位置，直接跌落到停機坪，示意圖，與新聞事件無關。（美聯社資料照）

2024/01/12 12:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大航空（Air Canada）日前發生一起意外，一架載有319人、航班編號AC056的波音777機型客機，原定從多倫多機場飛往杜拜，然而就在飛機準備起飛前，一名乘客突然把飛機艙門打開，並當場從離地高度6公尺、相當於2層樓高的位置，直接跌落到停機坪，所幸僅受傷沒有生命危險，但導致該班機延遲6小時。

綜合外媒報導，這起事件發生在8日晚間，AC056航班原定當晚從加拿大的「多倫多皮爾遜國際機場」（Toronto Pearson International Airport）飛往杜拜，其中一名男性乘客依照正常程序登上飛機，然而他並沒有在購買的機位上就坐，反而是直接走去機艙另一側，接著就突然擅自打開機艙門，隨後整個人摔出機外。

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所幸當時飛機處於靜止狀態，並未移動或滑行，因此這名從高處摔下的乘客僅受傷，送醫治療後沒有生命危險，不過目前仍未知他為何要擅自開啟機艙門，警方仍在調查中，加拿大航空則表示當時所有登機和機艙作業符合程序，並願意配合警方調查。另外，這起意外事故導致該航班延誤起飛行程，直到6小時後才重新起飛，

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