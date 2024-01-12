為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

加拿大航空起飛前乘客突「打開機艙門」 從2層樓高摔至地面

加拿大航空（Air Canada）日前發生一起意外，一名乘客突然把飛機艙門打開，並當場從離地高度6公尺、相當於2層樓高的位置，直接跌落到停機坪，示意圖，與新聞事件無關。（美聯社資料照）

加拿大航空（Air Canada）日前發生一起意外，一名乘客突然把飛機艙門打開，並當場從離地高度6公尺、相當於2層樓高的位置，直接跌落到停機坪，示意圖，與新聞事件無關。（美聯社資料照）

2024/01/12 12:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大航空（Air Canada）日前發生一起意外，一架載有319人、航班編號AC056的波音777機型客機，原定從多倫多機場飛往杜拜，然而就在飛機準備起飛前，一名乘客突然把飛機艙門打開，並當場從離地高度6公尺、相當於2層樓高的位置，直接跌落到停機坪，所幸僅受傷沒有生命危險，但導致該班機延遲6小時。

綜合外媒報導，這起事件發生在8日晚間，AC056航班原定當晚從加拿大的「多倫多皮爾遜國際機場」（Toronto Pearson International Airport）飛往杜拜，其中一名男性乘客依照正常程序登上飛機，然而他並沒有在購買的機位上就坐，反而是直接走去機艙另一側，接著就突然擅自打開機艙門，隨後整個人摔出機外。

所幸當時飛機處於靜止狀態，並未移動或滑行，因此這名從高處摔下的乘客僅受傷，送醫治療後沒有生命危險，不過目前仍未知他為何要擅自開啟機艙門，警方仍在調查中，加拿大航空則表示當時所有登機和機艙作業符合程序，並願意配合警方調查。另外，這起意外事故導致該航班延誤起飛行程，直到6小時後才重新起飛，

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
波音客機降落仁川機場遭鳥擊 「引擎爆火花」乘客陷20分鐘驚魂
2024/01/11 15:17

波音客機降落仁川機場遭鳥擊 「引擎爆火花」乘客陷20分鐘驚魂
扯！ 泰越捷班機「沒聽塔台指示」 誤闖福岡機場死路動彈不得
2024/01/10 16:51

扯！ 泰越捷班機「沒聽塔台指示」 誤闖福岡機場死路動彈不得

新竹大團結！集中選票投５號林志潔
螺絲鬆了！停飛檢查才發現... 聯航：多架737 MAX 9螺栓沒鎖緊
2024/01/09 08:01

螺絲鬆了！停飛檢查才發現... 聯航：多架737 MAX 9螺栓沒鎖緊
機艙門空中飛脫！阿拉斯加航空停飛65架波音737 Max 9
2024/01/06 20:45

機艙門空中飛脫！阿拉斯加航空停飛65架波音737 Max 9
海保廳飛機「運賑災物資」與客機相撞 機長重傷、失聯5人全罹難
2024/01/02 20:06

海保廳飛機「運賑災物資」與客機相撞 機長重傷、失聯5人全罹難
東京羽田機場飛機降落起火 民眾驚喊：在我眼前爆炸
2024/01/02 17:25

東京羽田機場飛機降落起火 民眾驚喊：在我眼前爆炸
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播