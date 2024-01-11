為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

連賠好幾年 美國14大退休基金降低對中股曝險

在歷經多年的虧損後，中國股票在全球投資組合中的部位降低。（法新社）

在歷經多年的虧損後，中國股票在全球投資組合中的部位降低。（法新社）

2024/01/11 22:48

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《彭博》報導，在歷經多年的虧損後，中國股票在全球投資組合中的部位降低，這個趨勢可能會加速，因為全球一些大型基金已與這個充滿風險的市場保持距離。

對美國14大退休基金的中國持股所做的分析顯示，自2020年以來，多數退休基金已降低中國股票持有比重，加州公務員退休基金（CalPERS）和紐約州共同退休基金（NYSCRF）更連續第3年降低對中國股票的曝險。

這些退休基金起初是因為在中國的投資績效不佳而退出，如今因為對北京當局長期經濟議程的質疑、長期的房地產危機、以及中國與美國的戰略競爭等綜合因素的作用，有可能面臨結構性轉變。美國和澳洲的一些大型退休基金的經理人表示，目前對中國的投資策略就是謹慎。

達爾馬（Dalma）資本管理公司投資長杜根（Gary Dugan）表示：「外國投資人不再擔心將中國排除在他們的投資領域之外。我們認為國際投資人正在放棄解讀中國，並將回歸到中國以外的世界機會，因此重新設定MSCI中國以外世界指數的基準。」

密蘇里州雇員退休系統（MSERS）去年12月要求員工「撤回目前在中國的所有全球公共股權投資」聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）去年11月表示，除了中國之外，其680億美元（2.12兆台幣）國際資金還將排除對香港的投資，華府對中國加大投資限制，是做出這項決定的主要原因。

截至去年12月底，中國在MSCI新興市場指數的權重已降至23.77%，為中國股市2018年被納入該指數以來最低。

官方貨幣和金融機構論壇（OMFIF）去年針對100名退休基金和主權財富基金經理人的調查發現，無人對中國有正面展望，也沒有看到中國有較高的相對報酬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
產能過剩迫使業者裁員關廠 中國光電業寒冬已至
2024/01/11 18:15

產能過剩迫使業者裁員關廠 中國光電業寒冬已至
彭博︰中股多重風險 救市難奏效
2024/01/11 05:30

彭博︰中股多重風險 救市難奏效

賴清德林志潔聯合車掃 新竹關鍵一席
外媒：中國都在低價競爭 外企跟進怕輸
2024/01/10 18:05

外媒：中國都在低價競爭 外企跟進怕輸
評5大元素讓日本破繭而出 謝金河：中國陷日本覆轍
2024/01/10 12:04

評5大元素讓日本破繭而出 謝金河：中國陷日本覆轍

這品牌南台灣達425店 被譽為「最強創業平台」
中國經濟4大挑戰 野村：發放現金或消費券也沒用
2024/01/10 07:34

中國經濟4大挑戰 野村：發放現金或消費券也沒用
阮囊羞澀 傳廣西師範大學發不出薪水、河南建築研究院放無薪長假
2024/01/10 05:59

阮囊羞澀 傳廣西師範大學發不出薪水、河南建築研究院放無薪長假
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播