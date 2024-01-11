連賠好幾年 美國14大退休基金降低對中股曝險

在歷經多年的虧損後，中國股票在全球投資組合中的部位降低。（法新社）

2024/01/11 22:48

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《彭博》報導，在歷經多年的虧損後，中國股票在全球投資組合中的部位降低，這個趨勢可能會加速，因為全球一些大型基金已與這個充滿風險的市場保持距離。

對美國14大退休基金的中國持股所做的分析顯示，自2020年以來，多數退休基金已降低中國股票持有比重，加州公務員退休基金（CalPERS）和紐約州共同退休基金（NYSCRF）更連續第3年降低對中國股票的曝險。

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這些退休基金起初是因為在中國的投資績效不佳而退出，如今因為對北京當局長期經濟議程的質疑、長期的房地產危機、以及中國與美國的戰略競爭等綜合因素的作用，有可能面臨結構性轉變。美國和澳洲的一些大型退休基金的經理人表示，目前對中國的投資策略就是謹慎。

達爾馬（Dalma）資本管理公司投資長杜根（Gary Dugan）表示：「外國投資人不再擔心將中國排除在他們的投資領域之外。我們認為國際投資人正在放棄解讀中國，並將回歸到中國以外的世界機會，因此重新設定MSCI中國以外世界指數的基準。」

密蘇里州雇員退休系統（MSERS）去年12月要求員工「撤回目前在中國的所有全球公共股權投資」聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）去年11月表示，除了中國之外，其680億美元（2.12兆台幣）國際資金還將排除對香港的投資，華府對中國加大投資限制，是做出這項決定的主要原因。

截至去年12月底，中國在MSCI新興市場指數的權重已降至23.77%，為中國股市2018年被納入該指數以來最低。

官方貨幣和金融機構論壇（OMFIF）去年針對100名退休基金和主權財富基金經理人的調查發現，無人對中國有正面展望，也沒有看到中國有較高的相對報酬。

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