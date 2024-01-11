備戰台海？美國向菲律賓運送大量燃料 大使館解釋了

菲律賓蘇比克灣是昔日的美國海軍基地。（歐新社檔案照）

2024/01/11 18:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕台灣總統大選在即，台海局勢引發國際關注。《馬尼拉時報》（Manila Times）11日報導，美國從夏威夷一軍事基地向菲律賓運送大量燃料，令人懷疑在為可能的台海戰爭做準備。

報導引述菲律賓總統小馬可仕的長姐、參議員艾米·馬可仕（Maria Josefa Imelda “Imee” Marcos）說法，蘇比克地區已儲存3900萬加侖（近1.48億公升）的美軍燃料。她要求菲律賓國防部和武裝部隊做出澄清，她並提供了載有燃料的油輪於1月9日抵達該國的數據。

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艾米表示，菲律賓和美國政府運送這批燃料前「令人費解的沉默」，只會引發外界揣測，美軍是否「在中美因台灣終須一戰的預測下，在菲律賓預先儲備軍事物資」。

她指出，蘇比克灣不是菲律賓依據「加強國防合作協議」（EDCA）開放美軍使用的戰略據點之一，「那麼數百萬加侖的石油將儲存在菲律賓境內何處呢？」

艾米說：「（菲美）共同防禦條約不是把菲律賓人民蒙在鼓裡的許可證。」質疑菲美兩國政府企圖剝奪菲律賓人民知情權。

對此，美國駐菲律賓大使館證實，美國註冊的油輪「優勝美地商船」（Yosemite Trader）目前位於蘇比克灣附近，目的是將清潔燃料從夏威夷珍珠港紅丘（Red Hill）的美國軍事設施，轉移到蘇比克灣的商業儲存設施。

不過大使館發言人甘戈帕迪耶（Kanishka Gangopadhyay）強調，這是從紅丘的軍事設施，向太平洋其他地點多次運送安全、清潔燃料的其中一趟，並指美方透過與菲律賓商業實體現有的物流合約，定期向菲律賓運送燃料。

甘戈帕迪耶說：「該燃料運輸儲存的所有安排都透過適當管道，利用與菲律賓商業實體簽訂的物流合約進行。」

菲律賓反戰聯盟（StWC Philippines）10日表示，根 據《檀香山星廣報》（Honolulu Star-Advertiser）報 導，位於夏威夷的美國海軍紅丘地下燃料儲存設施即將退役，運到蘇比克灣的3900萬加侖燃料，是紅丘1.04億加侖軍用燃料的一部分。

此聯盟引述報導說，這批燃料旨在「支持南海行動，該處緊張局勢正在升級」；並指出美國海軍藉由將燃料運送到多個地點，「為任何可能的不測做好準備」。

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