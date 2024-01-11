「亞洲最帥王子」汶萊馬丁結婚了 王妃背景超驚人

汶萊32歲的馬丁王子（左）結婚了，他的未婚妻是豪門千金安妮莎（中圖右）。（翻攝自tmski IG）

2024/01/11 16:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕有「亞洲最帥王子」封號、現年32歲的汶萊馬丁王子（Prince Abdul Mateen）結婚了！作為汶萊蘇丹的第四個兒子、王位第五順位繼承人的他，保守估計身價超過千億美元，是全球皇室成員中真正的高富帥。馬丁於1月7日與與豪門千金女友安妮莎（Anisha Isa）結婚，在為期10天的大婚儀式中，這對新人10日一起現身接受親友祝福。

皇室婚禮7日在擁有1788個房間的王家皇宮舉行盛大儀式，在精心設計的遊行隊伍中，達到高潮。10天的婚禮，每天都有不同的內容，卻不一定都是需要新郎、新娘共同參加。不過10日（週三）當天的活動卻是重頭戲，被稱為「撲粉儀式」（Istiadat Berbedak），就是親近的人，將彩色米粉和香油塗在新人手上，藉此表達祝福。

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兩人11日並在首都斯里巴卡旺市的皇家伊斯蘭教清真寺交換結婚誓詞，14日則會舉行皇家宴會、同日首都會舉辦遊行，邀人民一起慶祝這特別的時刻。

馬丁王子今年32歲，常隨著父親出席各大正式場合，不時會透過IG分享自己的生活，坐擁248萬粉絲，享有超高人氣。

王妃安妮莎也大有來頭，她比馬丁小3歲，她的爺爺佩欽（Pehin Dato Isa）是汶萊皇家航空創辦人之一，也是蘇丹的特別顧問，安妮莎的家族與王室為世交，據悉2人已經交往多年，安妮莎本身對時尚頗有研究，每次亮相的穿搭，總能令人眼睛為之一亮。

雖然表面是天之驕子，但馬丁王子的身世不如想像中美好。他的母親是汶萊蘇丹的第二任妻子瑪麗安，曾擔任過汶萊皇家航空的空姐，嫁入皇室後深得寵愛。但在馬丁王子12歲時，蘇丹卻突然宣布驚天消息——將與二王妃將離婚，並收回她的所有皇室頭銜。

此事發生後，一時間滿城風雨，最多的傳聞便是這位王妃外遇被發現，因此汶萊蘇丹決定廢妃。當然這個消息並未被官方證實，一切都無從考證，但對於重視家庭血統的汶萊皇室來說，這無疑給馬丁王子帶來一大打擊。

汶萊因為盛產石油和天然氣，人均GDP為世界前十，現任蘇丹包奇亞（Hassanal Bolkiah）的淨資產估算高達280億美元（約台幣8兆7600萬），更曾經登上《富比士》皇室富豪排行榜第一位。蘇丹的住所努洛伊曼皇宮是全球最大的皇家皇宮，裡面有1788個房間（更有一說為皇宮內連馬桶都鍍金）。除此之外，蘇丹的財產還包括20多架私人飛機、600多輛勞斯萊斯等，也是目前世界上擁有最多勞斯萊斯的人。

馬丁王子與豪門千金安妮莎（左），說是青梅竹馬也不為過。（翻攝自tmski IG）

馬丁王子10日在「撲粉儀式」（Istiadat Berbedak）中，接受親友祝福。（翻攝自tmski IG）

王妃安妮莎（Anisha Isa）丰姿綽約，現身在「撲粉儀式」。（翻攝自tmski IG）

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