巴紐暴亂釀15死 警察疑遭扣薪怒罷工失控

巴紐警察10日疑遭減薪，立即發動罷工，導致首都及部分地區發生暴亂。圖為首都莫士比港民眾手持搶劫而來的物品逃逸。（法新社）

2024/01/11 13:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲廣播公司（ABC）11日表示，太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea，下簡稱巴紐）爆發大規模搶劫及縱火事件，已造成15人喪生；巴紐總理總理馬拉普（James Marape）呼籲各方保持冷靜，強調警方已控制局勢。

據《路透》報導，澳洲廣播公司引述了巴紐警方提供的最新消息，稱首都莫士比港（Port Moresby）的暴亂已導致8人身亡；該國北部城市拉埃（Lae）則有7人喪生。

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巴紐警察和部分公共部門因遭減薪發動罷工示威，孰料10日的抗議卻失去控制。電視畫面顯示，莫士比港街道上聚集著數千人，人們手持搶劫而來的物品，城市上空則黑煙瀰漫。

總理馬拉普11日在記者會上表示，首都的緊張局勢已經平息，緊急調度的警力已控制局面。馬拉普說：「昨天莫士比港的警察沒有執勤，人們進行了無法無天的行為。不是所有人，但在我們城市的某些地區。」

美國駐莫士比港大使館指出，巴國警察已重返崗位，但局勢仍相當嚴峻，「相對平靜的局勢隨時可能發生變化」，並補充已收到該國其他地區暴力事件的報告。

中國大使館則表示，數名中國公民受到輕傷，開設的商店遭到搶劫和破壞。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，該國正密切關注巴紐局勢，坎培拉（Canberra）尚未收到任何援助請求。澳洲經常在治安和安全方面向巴紐提供支持。

艾班尼斯說：「在這個困難的時刻，我們繼續敦促大家保持冷靜。目前我們還沒有收到巴紐政府的任何請求……我們在巴紐的朋友們，我們與他們有著良好的關係。」

過去1年中，巴紐警方一直努力應對暴力犯罪激增的問題。馬拉普曾表示，加強安全將有助於吸引外資挹注巴紐的黃金和銅礦事業。

巴紐警察部門10日發現工資短少後，立即於當日上午發起罷工。該國政府在社群媒體上否認對警察開徵新稅，馬拉普稱將糾正任何導致工資減少的行政錯誤。

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