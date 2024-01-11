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男子喝老婆煮的湯險被毒死 禍首竟是詐騙集團

美國麻薩諸塞州1名婦女因受詐騙集團誘騙企圖在湯裡投毒毒殺自己的丈夫。（圖截自X「@nypost」）

美國麻薩諸塞州1名婦女因受詐騙集團誘騙企圖在湯裡投毒毒殺自己的丈夫。（圖截自X「@nypost」）

2024/01/11 11:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻薩諸塞州1名婦女疑似因受詐騙集團假扮的明星慫恿而在湯裡下毒，企圖毒殺丈夫。該名婦女在被捕後堅稱丈夫會中毒只是因為湯放太久，自己並沒有在裡面下毒。

根據《紐約郵報》 報導，這名叫羅克珊（Roxanne Doucette）的婦女日前被女兒舉報疑似受詐騙集團誘騙而在湯裡投毒，企圖毒殺丈夫保羅（Paul Doucette）。

羅克珊的女兒表示，母親是知名演員凱伊（Thorsten Kaye）的粉絲，於是詐騙集團便以凱伊的名義在線上與羅克珊聊天。在聊天紀錄中，「凱伊」不斷慫恿羅克珊離開保羅，這樣他們才能在一起。對方在訊息中寫道，「親愛的，你必須擺脫你的丈夫」、「我非常需要你」、「做一道很棒的湯，一種特殊藥水」等訊息，而在保羅回到家並喝下湯之後，羅克珊則回覆道，「他在喝了湯後覺得不舒服，我也許能領到保險金」。不到1小時後，羅克珊便將已經失去意識的丈夫送醫，所幸最終並無大礙。保羅清醒後向警方表示妻子為自己做了湯，「但湯的味道不太好，而且很苦」。

羅克珊在被帶往警局後，還是認為與自己聊天的對象就是凱伊本人，並堅決否認在丈夫的湯裡投毒。她向媒體表示，「我從未試圖透過任何方式毒害他，我非常非常愛他，並且絕對不會試圖殺害任何人」。不過據報導，儘管保羅的毒物學檢測結果呈現陰性，羅克珊仍被以違反家暴保護令被捕、並遭警方指控有恐嚇證人、謀殺未遂、拒捕襲警並妨礙警方蒐證等嫌疑。

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