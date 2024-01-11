香港男子在機場穿「時代革命」上衣 遭判囚3月

香港一名26歲男子去年11月準備搭機前往台灣時，被機場保安人員發現身穿印有「光復香港 時代革命」字眼的上衣，10日遭判刑入獄3個月。（美聯社檔案照）

2024/01/11 06:01

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港一名26歲男子去年11月準備搭機前往台灣時，被機場保安人員發現身穿印有「光復香港 時代革命」字眼的上衣，便報警處理，警方到場後再搜出該名男子另有「港獨」字句衣物，及藏有「光時」旗幟，10日遭判刑入獄3個月。

綜合香港媒體和美聯社報導，被告諸啟邦去年11月27日在機場離境大廳接受安檢時，身穿印有「FREE HONG KONG 光復香港 時代革命」的長袖上衣，並向公眾展示，機場中央控制中心報警處理。稍後，被告出現在登機閘口，又被發現身穿同一件上衣。機場警區員警到場後，發現被告另穿上印有「HONG KONG INDEPENDENCE」的短袖T恤，背包及環保袋還被搜出3幅印有「光時」字眼的黑色旗幟，及另一件「光時」黑色T恤。

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諸啟邦被捕後接受警方偵訊，透露準備赴台短期工作，又表明支持「光時」及「革命」等理念，故穿上涉案上衣向公眾展示，以爭取公眾對其理念的認同。

諸啟邦本月4日承認「做出一項或多項具煽動意圖的作為」及「管有煽動刊物」罪，控方撤回他原被控的「管有他人身分證」罪，案件押後至10日宣判。

西九龍裁判法院的《國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德判刑時，斥責被告明知故犯，毫不忌諱地在公共場所展露帶有「分裂國家」訊息的字句，涉案衣物及旗幟均從台灣購買，反映被告明知觸犯香港法令，並非偶一為之，故相較於單純轉發訊息的情節更為嚴重。

蘇惠德還稱，被告在警方偵訊時承認有煽動意圖，主張以「革命」為手段，使香港獨立、脫離中央統治，將香港從中國分裂出去；被告鼓吹暴動、非法集結等破壞社會安寧的行為，危害國家統一、領土完整，法庭必須制止分裂國家及令社會動盪等違法行為死灰復燃，故必須判處嚇阻性刑罰。

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