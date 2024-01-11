為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

歐盟初步同意4年援烏新機制 總額上看500億歐元

2024/01/11 02:00

〔中央社〕歐盟27國代表今天初步同意建立未來4年金援烏克蘭的新機制，執委會提議包括補助和貸款共500億歐元，不過今天通過的共識不涉及具體金額，留待歐盟長年度預算的期中檢討時再議。

烏克蘭接受歐美援助的資金告急，美國新的金援案卡在國會，歐洲聯盟（EU）則卡在匈牙利。

歐盟執委會（European Commission）去年6月提出援助烏克蘭4年500億歐元（約新台幣1.7兆元）的包裹式法案，以2024至2027年為期，其中330億元為貸款，170億元為補助。

據歐洲媒體報導，匈牙利希望將4年包裹預算打散成每一年都要重新討論，以便握有更多否決機會，用卡案交換其他利益，但其他歐盟國家傾向一次推出4年，以免決策緩慢影響烏克蘭需求。

歐盟部長理事會（Council of the EU）發布新聞稿表示，27國代表今天「局部性」同意這個名為「烏克蘭機制」（Ukraine Facility）的方案，也就是同意一次金援4年的架構，但具體數字要等歐盟檢討長期預算時再討論。

歐盟設有7年長期預算制度，目前是2021至2027年期，今年將進行期中檢討。

理事會同意執委會所提「烏克蘭機制」的三個支柱，一是烏克蘭政府需準備一套計畫，提出在俄羅斯發動全面入侵戰爭下的復原、重建及將烏克蘭建設成現代化國家的構想，以及作為加入歐盟條件的改革規畫。

第二個支柱是在「烏克蘭投資架構」（Ukraine investment Framework）下，歐盟可對公有或私人部門對烏克蘭的投資、融資等提供保證。第三是在技術面協助烏克蘭跟上歐盟法律，以符合加入歐盟所需。

理事會下一步將與歐洲議會（European Parliament）協商取得共識，並須再經這兩個歐盟立法機構的正式同意後，才算走完程序。（編輯：陳正健）1120111

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播