首爾地鐵拆椅子！「無座位車廂」盼緩解擁擠人潮 民眾褒貶不一

首爾交通公社於今（10）日開始，在早上7點至9點的上班尖峰時刻，將會實施「無座位車廂」，僅會保留博愛座，期盼能緩解人潮擁擠的情況。（圖截取自NEWSIS）

2024/01/10 21:27

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾地鐵每當到上下班等尖峰時刻，都會出現大批人潮，造成地鐵車廂極度擁擠。近日，首爾交通公社決定在人潮最多的「4號線」試行無座位車廂，盼能緩解人潮眾多造成車廂空間擁擠的狀況。不過，當地民眾對於「拆椅子」這項政策則是褒貶不一。

綜合外媒報導，首爾交通公社（서울교통공사）於今（10）日開始，在早上7點至9點的上班尖峰時刻，實施在4號線每班地鐵的其中一節車廂，規劃成「無座位車廂」，僅會保留博愛座，期盼能緩解人潮擁擠的情況。根據首爾交通公社統計，首爾地鐵共有8條路線，截至去年第三季度，地鐵「4號線」壅塞率最高，高達193.4%，因此選擇從4號線開始試行此政策。

請繼續往下閱讀...

據了解，首爾地鐵4號線車廂內將拆除座椅以緩解壅塞，拆除座椅後預計地鐵堵塞率將改善40%，並且每節車廂可確保12.6平方米的乘車空間，有助於提高通勤族的乘坐舒適度。首爾交通公社表示，為防止因拆除室內座椅而可能發生跌倒等安全事故，加強車廂內吊桿以及把手的數量，緩解人潮同時更確保民眾的安全性。

不過，當地民眾對於這項政策則是褒貶不一，一名30多歲通勤上班族表示，由於4號線車廂人潮實在太多，所以並無法判斷該政策是否有效緩解擁擠人潮；更有一位60多歲女性表示，透過拆除座椅的方式會增加更多搭車的人潮，認為「發生事故的風險會相對提高」。

另一方面，也有不少乘客贊同拆除座椅的政策，一位60多歲女乘客表示，「椅子被拆掉了，感覺舒服多了。早晨時段原本很擁擠，而且站立的空間太窄了」；更有一名40多歲男性上班族表示，「我覺得早上通勤時這樣操作還可以，比較舒服，我贊成擴大無座位列車的數量」。

首爾地鐵4號線將試行「無座位車廂」，以盼緩解人潮。（圖截取自首爾交通公社서울교통공사）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法