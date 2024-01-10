中共整肅軍系！胡錦濤人馬也中箭 傳前軍委副主席許其亮被帶走

中共總書記席習近平強力清洗軍方高層，最新消息指稱，前中央軍委會副主席許其亮已被帶走調查。許其亮被視為前中共總書記胡錦濤的人馬。（路透資料照）

2024/01/10 10:59

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家主席習近平強力清洗軍方高層，過去半年遭肅清的軍方高層多達15人，最新消息指出，中共前中央軍委會副主席許其亮從家中被帶走，正接受調查。許其亮是前國家主席胡錦濤的人馬，坊間盛傳，胡錦濤之子、浙江省麗水市市委書記胡海峰也行蹤成謎。

旅居澳洲的知名華裔女作家李雋8日在社群平台X（前身為推特）發文，表示收到朋友來函：「昨晚爆點：原軍委副主席、空軍上將許其亮家中被帶走，正在接受調查。」但她強調：「至於這個『昨晚』是哪晚就不知道了。總之是近期。」

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關於許其亮出事的消息幾天前就在網路上傳開。海外時政評論員周曉輝4日曾發文表示，他從「軍中朋友」處獲悉，習近平正準備查辦許其亮，並指在胡錦濤被公開架出中共二十大會場、李克強蹊蹺死亡後，曾效忠胡錦濤的許其亮被整肅並不意外。

許其亮從2007年9月任中國空軍司令，之後成為軍委會委員，2012年晉升為軍委會副主席、政治局委員，2017年連任軍委會副主席、政治局委員。但在2022年10月中共二十大上，72歲的許其亮卸任，但同為72歲的軍委會副主席張又俠卻留任了。

由於許其亮是胡錦濤栽培提拔上來的人，再加上胡錦濤在二十大上被強行架離出場引起了很多人的憤怒，因此不排除有一些忠於胡錦濤的人對習近平不滿，甚至可能會採取反習行動。

當前中國政局混亂不堪，軍方高層集體出事，各種傳聞四起。《彭博》6日引述知情人士透露，中國火箭軍和整個國防工業內部的腐敗情況嚴重，美方情報評估人士列舉了幾個中國軍隊腐敗的例子，包括飛彈中裝的是水而不是燃料，以及中國西部大片飛彈發射井的蓋子無法有效發射飛彈。

美方評估認為，中國軍隊的貪腐已侵蝕其整體作戰能力的信心，特別是火箭軍，而且因為腐敗的普遍性，以至於美方官員研判，這會讓中國在未來幾年考慮採取重大軍事行動的可能性變得更小。

中國海軍司令部前中校參謀姚誠7日在X平台發文說，目前火箭軍軍心渙散，有一半以上的校尉級軍官想轉業。

姚誠在另1篇發文中透露，火箭軍進行全面檢查整頓時發現了大量問題，一些加注液體燃料的火箭彈確實發現了裡面有水，戰略飛彈發射井的井蓋長年不維護導致井蓋打不開，更重要的是洩密還在繼續中，這份檢查報告居然也被美國取得了；「我透過國內朋友核實，這2個問題確實存在」。

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