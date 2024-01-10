美國防部長「瞞病住院」！奧斯汀罹癌 拜登又被蒙在鼓裡

美國防部長奧斯汀隱瞞住院消息引發爭議。（美聯社檔案照）

2024/01/10 07:19

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）自1月1日住進加護病房，但對外隱瞞住院消息，連總統拜登（Joe Biden）也不知情，連日來引發各界砲轟，不過白宮支持奧斯汀，指總統拜登不會因此將他撤職。美國國防部（五角大廈）9日公布奧斯汀住院原因，他是因為治療前列腺癌手術後出現併發症而入院。

綜合外媒報導，白宮表示，總統拜登直到週二早上才得知奧斯汀被診斷罹患攝護腺癌，華特里德國家軍事醫學中心隨即也發表聲明。奧斯汀是去年12月初被診斷出攝護腺癌，因此拜登被蒙在鼓裡大約一個月。

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奧斯汀1日住進華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）加護病房，但國防部連續數日未通知白宮，國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）直到4日在波多黎各渡假時，才得知奧斯汀住院消息，爭議一週，如今五角大廈才公布奧斯汀的診斷結果和住院原因。

五角大廈公布醫學中心的聲明，奧斯汀於去年12月22日接受前列腺切除手術，治療前列腺癌，術後第二天回家，醫生表示，奧斯汀的前列腺癌發現得很早，預後良好。

奧斯汀術後，在假期期間在家工作，不過因手術併發症開始感到劇烈疼痛，並於1月1日被救護車送往醫學中心，症狀包括噁心、腹部、臀部和腿部嚴重疼痛，並被發現患有尿路感染，在加護病房住了4天。

醫生表示，奧斯汀在住院期間病情穩定，感染已經清除，預計會完全康復，在這次住院期間，奧斯汀從未失去意識，也未接受全身麻醉。

奧斯汀在總統繼任順序中排名第六，是美國國家安全機構的重要參與者。他先前秘密住院之際，美國正在權衡並執行幾項重大國家安全措施，包括對中東的軍事打擊。

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