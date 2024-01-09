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富上加富！沙烏地阿拉伯不只石油 還發現綿延125公里巨型金礦！

沙烏地阿拉伯的國家礦業公司近日宣布在境內發現一座巨型金礦床。黃金示意圖。（彭博）

沙烏地阿拉伯的國家礦業公司近日宣布在境內發現一座巨型金礦床。黃金示意圖。（彭博）

2024/01/09 23:33

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中東沙烏地阿拉伯的國家礦業公司近日宣布在境內發現一座巨型金礦床，推估礦帶綿延125公里，價值約50兆美元（約新台幣1552兆）！

綜合外媒報導，作為世界上最大的石油出口國，沙烏地阿拉伯不僅有珍貴原油資源，該國國家礦業公司Ma'aden近日表示，在麥加地區（Makkah）庫馬省（Al Khurma）現有的曼蘇拉馬薩拉金礦（Mansourah Massarah）採礦場以南約100公里範圍內發現大量黃金資源。這是Ma'aden公司2022年啟動的綜合勘探計畫第一個重大發現，有望擴大該地區金礦開採活動。

據悉，Ma'aden從曼蘇拉馬薩拉金礦附近400公尺以下2個隨機鑽探地點採集的樣本顯示，該地區存在高品位金礦床。所謂高品位金礦床指的是每噸樣本含金量達8至10克，甚至以上，而低品味金礦床通常每噸樣本約1至4克，金礦床品位越高，提取過程就越容易，價值也越大。而前述提到的2個鑽探地點，得到的數據是每噸樣本含金量達10.4克和20.6克。

Ma'aden表示，加上先前在新發現的金礦床以北25公里的勘探足跡，可以確定該地區有一個長約125公里的潛在金礦床，推估有150萬盎司（約42.5噸）資源量可轉化為探明儲量，價值約50兆美元，使該金礦床具備成為世界級金礦帶的潛力。

截至2023年底，曼蘇拉馬薩拉金礦已知擁有近700萬盎司（約198噸），年產量能達25萬盎司（約7噸）。雖然曼蘇拉馬薩拉金礦資源量僅占全球最大金礦的4.5%，無緣進入前十大金礦，但這項意外發現，還是讓原本就富有的沙烏地阿拉伯「富上加富」，令外界稱羨。

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