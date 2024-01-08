中國聲稱破獲英MI6間諜活動 逮捕「境外諮詢機構」黃姓負責人

中國國家安全部。（圖擷取自微博）

2024/01/08 15:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國去年7月1日起實施新版《反間諜法》，擴大對間諜行為的定義，也強化國安單位執法權力，令外商和外籍人士如坐針氈。最新消息傳出，中國聲稱破獲一起英國秘密情報局「軍情六處」（MI6）利用第三國人員從事對華間諜活動的案件。

根據中國國家安全部微信公眾號1月8日消息，外籍人員黃某某，為境外某諮詢機構負責人。2015年，MI6與黃某某發展、建立「情報合作關係」。此後，MI6指使黃某某多次入境中國，指導其以公開身份為掩護，為英方刺探搜集涉華情報，物色人員供MI6策反。MI6還在英國等地對黃某某進行專業情報培訓，配賦專用間諜器材進行情報交聯。

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經縝密偵查，中國國家安全機關及時發現黃某某從事間諜活動的犯罪證據，依法對其採取刑事強制措施。經中國保密部門鑑定，黃某某向英方提供機密級國家秘密9份、秘密級國家秘密5份、情報3份。

據中國國安部說法，案件偵辦期間，中國國家安全機關及時通報並安排領事探視，依法保障了黃某某各項合法權利。

中國新版《反間諜法》，讓許多國家感到擔憂的是，修改後的規範內容難以捉摸，尤其是何謂「間諜行為」？以及什麼是「關鍵訊息」的認定？外界無法確實掌握中共對於解釋違法與否的裁量標準，美國、加拿大、澳洲等國已針對可能的風險提出對策，其中，以美國的動作最積極且具體，已將中國列為三級「旅遊警示」，建議美國公民「重新考慮是否前往」，理由便是中國政府有可能會任意執法及拘捕，迫害美國民眾的人身安全。

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