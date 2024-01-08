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歐盟理事會主席將提前辭職 匈牙利親俄總理恐成繼任者

歐盟理事會主席米歇爾（見圖）宣布他將辭去職位，投入歐洲議會選舉，此舉招致歐洲議會議員批評。（歐新社）

歐盟理事會主席米歇爾（見圖）宣布他將辭去職位，投入歐洲議會選舉，此舉招致歐洲議會議員批評。（歐新社）

2024/01/08 00:26

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）今（7）日宣布，由於他打算競選歐洲議會議員，因此將在7月中旬辭去當前職位，但他此舉可能會讓立場親俄的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）掌握歐盟話語權，因此招致「不負責任」的批評。

身為理事會主席，米歇爾的主要任務之一是監督歐盟高峰會，這些峰會對於尋求聯合應對新冠疫情和俄羅斯入侵烏克蘭等危機至關重要。

《法新社》報導，米歇爾對比利時媒體表示：「我決定要在2024年6月以候選人身份參與歐洲（議會）選舉......，這代表我會繼續我歐盟理事會主席的工作，直到7月16日以一名歐洲議會議員的身分宣誓就職。」

按照歐盟規章，理事會主席辭職後，歐盟輪值主席國的該國領導人將自動接下理事會主席的職位，直到11月份選出新的繼任者。

而歐盟2024下半年的輪值主席國為匈牙利，也就是說，匈牙利總理奧班將暫時擔任歐盟理事會主席，而他是唯一一名在俄羅斯入侵烏克蘭後，還依舊保持親俄立場的歐盟成員國領導人。

儘管米歇爾辯稱，他覺得這條規矩可以透過「簡單多數決」來修改，不過仍有議員批評他不負任的「跳船」行為。

荷蘭籍的歐洲議會議員維爾德（Sophie in't Veld）在X平台（先前稱為推特）上PO文稱：「船長在風暴中心棄船了。如果你覺得歐盟的命運無關痛癢，那你作為候選人又有多少可信度？」

歐洲議會改選將在6月6日至9日舉行，屆時選出代表歐盟27成員國的720名議員。

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