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救護車鳴笛「轎車不讓路」！患者過世 駕駛兒道歉：我爸重聽

馬來西亞一輛救護車載著病患緊急前往醫院，一路上不斷鳴笛，怎料途中前方車輛就是不讓路。（圖擷取自臉書Annie Andrew）

馬來西亞一輛救護車載著病患緊急前往醫院，一路上不斷鳴笛，怎料途中前方車輛就是不讓路。（圖擷取自臉書Annie Andrew）

2024/01/07 22:58

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞5日一輛救護車載著病患緊急前往醫院，一路上不斷鳴笛，怎料途中前方車輛就是不讓路。該病患妻子6日透過社群軟體表示，自己的丈夫送醫搶救不治，而前方擋路駕駛的孩子如今向其妻子道歉，並提到父親聽力受損，並非故意不讓路。

根據《星洲網》報導，馬來西亞有輛救護車5日載著一名病患前往醫院，救護車上有兩名醫護人員正在為他進行CPR搶救，一路上不斷鳴笛通知車輛讓路，唯獨前方一輛車遲遲不讓。據了解，這名男病患的妻子安妮（Annie Andrew）6日透過個人臉書發文證實，丈夫送醫後搶救不治身亡，並曬出前方車輛不讓路的影片，稱將記住這輛阻擋丈夫救護車的車牌號碼。

同日，安妮再度於個人臉書發文，表示該輛「阻擋救護車」的轎車駕駛兒子與她聯繫，並代替父親向她道歉，表示自己的父親自2017年起就有聽力問題，絕非故意不讓救護車通行，且向她出示醫師治療證明。安妮表示雖然自己接受了對方的道歉，不過她認為「明知此人2017年就有聽力問題，就應該阻止他繼續開車」，或是戴上助聽器，不希望再有類似事件的發生。

擋路轎車駕駛兒曬出父親接受聽力治療的紀錄。（圖擷取自臉書Annie Andrew）

擋路轎車駕駛兒曬出父親接受聽力治療的紀錄。（圖擷取自臉書Annie Andrew）

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