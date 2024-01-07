婚禮變葬禮！16名親友趕吃喜酒 卻不幸「遭雷劈死」……

孟加拉一位新郎舉辦婚禮時，16位家人在路途中被閃電擊中不幸死亡。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2024/01/07 19:27

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉近年因受極端氣候等問題影響，飽受暴風雨及雷電的摧殘，平均每年約有300人因打雷死亡。當地一位新郎與親朋好友乘船前往婚禮現場時，竟意外遭閃電擊中，不幸造成16人死亡，原本是自己的喜事轉瞬間成為替家人送行的喪禮。

根據《BBC》報導，孟加拉21歲男子馬蒙（Mamun）2021年8月時，本應與妻子在家鄉舉行婚禮，怎料當親友們打算乘坐船隻前往婚禮現場時，卻突然下起暴風雨。馬蒙透露親友們想將船隻停靠在河岸上，到臨近的鐵皮棚避難，沒想到卻意外遭閃電擊中。

由於這場雷擊意外，導致馬蒙不幸失去16位家人，其中包含其父親、祖父母、堂兄弟姊妹及叔叔阿姨，母親則因當時不在船上逃過一劫。馬蒙表示，原本應在婚宴上享用的美食分發給流浪漢，婚禮場地瞬間成為替家人送行的喪禮。

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報導稱，孟加拉長期受到極端氣候的影響，飽受暴風雨及閃電的摧殘，平均每年有300人因被閃電擊中不幸死亡。根據聯合國統計，孟加拉因閃電導致的死亡人數遠超過因洪災而亡的人數，目前因閃電導致死亡人數也正在迅速增加。

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