為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

女子吃火鍋突從褲內拔毛丟鍋中討3倍賠償 店家公布監視畫面打臉

女子自導自演想討3倍賠償，卻遭店家公布監視器畫面。（翻攝自微博）

女子自導自演想討3倍賠償，卻遭店家公布監視器畫面。（翻攝自微博）

2024/01/07 22:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女子日前與朋友到山東省一家壽喜燒火鍋店用餐時，趁友人上廁所的時候，竟伸手進褲裡，拔了體毛丟進鍋內，並在隔日私訊店家，打算討3倍賠償，沒想到反遭店家把監視器畫面公布在網路上。

綜合中媒報導，本月5日在中國山東省濰坊市一名女顧客和一名女性友人在晚間8點多到壽喜燒火鍋店用餐，消費了人民幣300元（約新台幣1308元），但女子在用餐過程中，趁著友人到洗手間時，突然把手伸進褲內，拔出體毛丟進鍋內並拍下照片，等友人回到座位時，女顧客又與不知情的友人繼續吃了一段時間的火鍋，才向該店家反應，並要求3倍賠償，卻遭到店家拒絕。

而工作人員表示，一開始就認為女子的行為有些詭異，因此調取監視器查看，才發現事情經過，但店家原保持著息事寧人的態度，沒揭穿這名女顧客的惡劣行徑，但在隔日上午女顧客卻突然聯繫該火鍋店老闆，表示自己在前一日吃完火鍋後，身體出現異常，一直上吐下瀉，也到了醫院檢查，且警告店家如不賠償將會向相關部門舉報。

而老闆仍沒揭穿對方，只要求對方提供完整的檢查報告，並將監視器畫面公布在網路上，而女顧客疑似看到監視器畫面，因此打電話向對方道歉哭訴，「真的很抱歉能把影片刪掉嗎？錢我也給你們付了，真的這是我做過這輩子最後悔的事情，看我小的份上求求你們了」，而店家也沒再與對方追究，並表示目前已經把女顧客當時所使用的鍋子丟掉了。

影片連結

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
可怕！中國醫師手術台上毆打82歲患者 4年後爆出才處罰
2023/12/23 10:21

可怕！中國醫師手術台上毆打82歲患者 4年後爆出才處罰
噁！中國安徽火鍋店 給顧客吃「口水油」近3年
2023/12/11 16:39

噁！中國安徽火鍋店 給顧客吃「口水油」近3年

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
噁！網傳肉品店「用嘴剔羊肉」影片 老闆稱中國傳統老手藝
2023/11/27 11:47

噁！網傳肉品店「用嘴剔羊肉」影片 老闆稱中國傳統老手藝
不評論老闆微博 員工竟被罰錢
2016/08/18 11:09

不評論老闆微博 員工竟被罰錢

不菸酒竟二度罹癌 免疫治療助力抗肺癌
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播