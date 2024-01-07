女子吃火鍋突從褲內拔毛丟鍋中討3倍賠償 店家公布監視畫面打臉

女子自導自演想討3倍賠償，卻遭店家公布監視器畫面。（翻攝自微博）

2024/01/07 22:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女子日前與朋友到山東省一家壽喜燒火鍋店用餐時，趁友人上廁所的時候，竟伸手進褲裡，拔了體毛丟進鍋內，並在隔日私訊店家，打算討3倍賠償，沒想到反遭店家把監視器畫面公布在網路上。

綜合中媒報導，本月5日在中國山東省濰坊市一名女顧客和一名女性友人在晚間8點多到壽喜燒火鍋店用餐，消費了人民幣300元（約新台幣1308元），但女子在用餐過程中，趁著友人到洗手間時，突然把手伸進褲內，拔出體毛丟進鍋內並拍下照片，等友人回到座位時，女顧客又與不知情的友人繼續吃了一段時間的火鍋，才向該店家反應，並要求3倍賠償，卻遭到店家拒絕。

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而工作人員表示，一開始就認為女子的行為有些詭異，因此調取監視器查看，才發現事情經過，但店家原保持著息事寧人的態度，沒揭穿這名女顧客的惡劣行徑，但在隔日上午女顧客卻突然聯繫該火鍋店老闆，表示自己在前一日吃完火鍋後，身體出現異常，一直上吐下瀉，也到了醫院檢查，且警告店家如不賠償將會向相關部門舉報。

而老闆仍沒揭穿對方，只要求對方提供完整的檢查報告，並將監視器畫面公布在網路上，而女顧客疑似看到監視器畫面，因此打電話向對方道歉哭訴，「真的很抱歉能把影片刪掉嗎？錢我也給你們付了，真的這是我做過這輩子最後悔的事情，看我小的份上求求你們了」，而店家也沒再與對方追究，並表示目前已經把女顧客當時所使用的鍋子丟掉了。

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