為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

能登強震災區傳宵小「趁火打劫」 破壞避難所販賣機偷錢

日本石川縣能登半島1日發生芮氏規模7.6強震，當地傳出有一群不肖宵小趁火打劫，前往破壞避難所內的自動販賣機，偷走機器內的飲料與錢，引起避難所內的災民恐慌。（圖擷取自@Diep0105 群平台「X」）

日本石川縣能登半島1日發生芮氏規模7.6強震，當地傳出有一群不肖宵小趁火打劫，前往破壞避難所內的自動販賣機，偷走機器內的飲料與錢，引起避難所內的災民恐慌。（圖擷取自@Diep0105 群平台「X」）

2024/01/07 14:41

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生芮氏規模7.6強震，截至今（7日）上午8點，石川縣境內死亡人數已攀升至126死，另有222人下落不明。正當各地搜救團紛紛挺進災區進行救災之際，當地傳出有一群不肖宵小趁火打劫，前往破壞避難所內的自動販賣機，偷走機器內的飲料與錢，引起避難所內的災民恐慌。

綜合日媒報導，日本新年元旦發生「令和6年能登半島大地震」，導致當地災情慘重，強震毀損無數房屋，目前當地提供357個避難所，收容了3萬1451名無家可歸的災民。其中，一個位在穴水町的避難所縣立穴水高中，在強震發生後約100多人前往避難，由於學校因地震搖晃導致多處設施被震碎，因此處於任何人可自由進入的狀態。

報導指出，就在1日晚間8點左右，校園內容然出現一輛掛著石川縣金澤市車牌的車輛，接著一群4、5名，由年約40至50歲的男女組成的集團，藉此闖入校內。根據目擊者說法指出，該集團向避難者聲稱「情況緊急」，接著多名男子在女子的指示下，使用疑似電鋸的器具將校內的自動販賣機破壞掉，並盜取裡面的飲料與金錢。

另一名男性目擊者也驚恐地回憶，當時刺耳的電鋸聲音，響徹了整間學校，導致避難所內一片恐慌，誰也阻止不了。對此，穴水高中校長島崎康一非常憤怒表示，「避難者也因此感到不安，這是無法容忍的」，石川縣警方則認為這恐怕不是單一事件，目前正在調查當中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
太暖了！能登強震「加賀屋」無限期歇業 停水期間員工舉動感動眾人
2024/01/07 07:43

太暖了！能登強震「加賀屋」無限期歇業 停水期間員工舉動感動眾人
慟！ 地震來襲肉身護老母 58歲日本前自衛官罹難
2024/01/05 19:29

慟！ 地震來襲肉身護老母 58歲日本前自衛官罹難

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
日本媽媽分享地震逃生經歷 透露5歲兒子「這雙鞋」派上用場
2024/01/05 18:04

日本媽媽分享地震逃生經歷 透露5歲兒子「這雙鞋」派上用場
中國主播稱日本地震是報應被停職！小粉紅力挺「一夜粉絲破800萬」
2024/01/05 17:17

中國主播稱日本地震是報應被停職！小粉紅力挺「一夜粉絲破800萬」

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
台灣捐款賑災消息掀熱議 大批日本網友感動：說再多感謝都不夠！
2024/01/04 19:13

台灣捐款賑災消息掀熱議 大批日本網友感動：說再多感謝都不夠！
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播