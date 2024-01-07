能登強震災區傳宵小「趁火打劫」 破壞避難所販賣機偷錢

日本石川縣能登半島1日發生芮氏規模7.6強震，當地傳出有一群不肖宵小趁火打劫，前往破壞避難所內的自動販賣機，偷走機器內的飲料與錢，引起避難所內的災民恐慌。（圖擷取自@Diep0105 群平台「X」）

2024/01/07 14:41

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生芮氏規模7.6強震，截至今（7日）上午8點，石川縣境內死亡人數已攀升至126死，另有222人下落不明。正當各地搜救團紛紛挺進災區進行救災之際，當地傳出有一群不肖宵小趁火打劫，前往破壞避難所內的自動販賣機，偷走機器內的飲料與錢，引起避難所內的災民恐慌。

綜合日媒報導，日本新年元旦發生「令和6年能登半島大地震」，導致當地災情慘重，強震毀損無數房屋，目前當地提供357個避難所，收容了3萬1451名無家可歸的災民。其中，一個位在穴水町的避難所縣立穴水高中，在強震發生後約100多人前往避難，由於學校因地震搖晃導致多處設施被震碎，因此處於任何人可自由進入的狀態。

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報導指出，就在1日晚間8點左右，校園內容然出現一輛掛著石川縣金澤市車牌的車輛，接著一群4、5名，由年約40至50歲的男女組成的集團，藉此闖入校內。根據目擊者說法指出，該集團向避難者聲稱「情況緊急」，接著多名男子在女子的指示下，使用疑似電鋸的器具將校內的自動販賣機破壞掉，並盜取裡面的飲料與金錢。

另一名男性目擊者也驚恐地回憶，當時刺耳的電鋸聲音，響徹了整間學校，導致避難所內一片恐慌，誰也阻止不了。對此，穴水高中校長島崎康一非常憤怒表示，「避難者也因此感到不安，這是無法容忍的」，石川縣警方則認為這恐怕不是單一事件，目前正在調查當中。

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