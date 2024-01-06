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中國復旦留美博士流浪紐約街頭 校友會證實

美國紐約街頭流浪的中國復旦留美博士生。（圖擷自微博）

美國紐約街頭流浪的中國復旦留美博士生。（圖擷自微博）

2024/01/06 13:11

〔中央社〕一則在美國紐約街頭流浪的中國復旦留美博士生的影片引起中國網友熱議。復旦美國校友會（紐約）確認了這名校友的身分，並表示會想辦法提供協助。

據中國澎湃新聞、紅星新聞等報導，影片中的這位孫姓遊民現年54歲，江蘇省江陰市人。他自述，自己是復旦大學物理學專業本科畢業，之後到美國讀物理學專業碩士、博士，後續做了幾年博士後。

這名流浪博士表示，之後他在華爾街從事近2年軟體開發工作，也曾經有一段婚姻，現在已經離婚並完全斷了聯繫。

他稱，工作後拿到了綠卡並入美國籍，從2007年開始成為一名遊民，他對自身的經歷感到惋惜，多年所學的專業知識已浪費。

影片中的這名流浪博士思維邏輯清晰，能夠侃侃而談，但是他衣衫襤褸、頭髮蓬鬆。

報導指出，這名孫姓博士在1988年從復旦大學通過CUSPEA考試後赴美，在美留學期間曾經在核物理SCI期刊發表多篇論文，報導也指，他也有意願返回中國。

據報導，目前，已有民間自主發起成立的「孫同學幫助群」，位於紐約的群友已採取行動，並提供緊急援助。同時，校友會已與孫姓校友的家人和家鄉政府取得聯繫，其家人目前不希望被打擾。

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