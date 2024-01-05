夫妻剛領4000美元回家 30分鐘後竟遭愛犬「獨吞」

美國1對夫妻日前在銀行領了4000美元後回家，並將錢在廚房流裡台上。不料才過沒多久，2人養的7歲愛犬「賽西」竟將現金「獨吞」，讓2人非常震驚。（圖截自X「@nypost」）

2024/01/05 13:38

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州1對夫妻日前在領完4000美元（約12萬新台幣）回家，並將現金放在自家廚房流理台上後沒多久，竟發現他們的寵物狗「獨吞」了這筆鉅款。2人無奈之下只好等狗狗把錢「排出」後清洗乾淨黏好，再拿到銀行兌換成新的鈔票。

根據《紐約郵報》報導，美國1名女子嘉莉（Carrie Law）日前在社群平台上分享了1部自家愛犬的影片並配文，「這是賽西爾（Cecil），牠一生中從未做過壞事，直到牠吃掉了4000美元。牠現在很好，但我們得等牠自行將鈔票吐出來，或是等牠排便」。

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據報導，這對夫妻上個月剛從銀行領了4000美元回家，並把這些鈔票裝進信封袋中放在自家廚房的流理台上。不料才剛過30分鐘，當嘉莉的丈夫克萊頓（Clayton Law）再次進到廚房時，就發現紙鈔碎屑竟散落一地。嘉莉在聽到丈夫驚恐地大喊「塞西爾吃了4000美元！」後也急忙跑到廚房查看卻也只看到一片狼藉。事後她對當地媒體表示，「我看到這個畫面的當下快要心臟病發了」，並稱夫妻2人都對此感到非常震驚，因為賽西平時是一隻很乖的7歲小狗，也從未跳上廚房流理台偷吃東西。

隨後2人急忙打電話向獸醫及當地銀行求救，希望這4000美元不會就這樣被賽西「獨吞」。獸醫接到電話後告訴嘉莉及克萊頓，賽西應該很快會將這些鈔票排出；而銀行則表示他們會回收正面及背面有完整序號的鈔票。美國雕刻和印刷局也告訴2人每張鈔票至少要有50％是可辨識的。

無奈之下，嘉莉和克萊頓只好先回收地上紙鈔碎屑，並成功拼湊出約1500美元（約4萬6千元新台幣），隨後便等著從賽西的糞便中「提領」這些現金。在賽希成功排便後，2人對小狗的糞便中的紙屑進行篩選、回收及清洗。最終經過2人2天的努力，才又拼湊出1800美金（約5萬5千元新台幣），總共回收約3550美金（約11萬元新台幣）。

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