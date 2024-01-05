伊斯蘭國恐攻伊朗！炸彈客闖人群釀84死 德黑蘭誓言復仇

伊朗3日舉行已故指揮官蘇雷曼尼逝世4週年紀念儀式，卻發生連環爆炸案，造成84人死亡，另有284人受傷。（路透資料照）

2024/01/05 11:06

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗3日舉行已故指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）紀念儀式，卻發生連環爆炸案，造成近百人死亡、多人受傷。遜尼派穆斯林激進組織「伊斯蘭國」（IS）4日宣稱犯案，引發輿論嘩然。

綜合媒體報導，伊朗東南部克爾曼市（Kerman）的蘇雷曼尼墓地附近，3日聚集了大批民眾，紀念其逝世4週年。蘇雷曼尼為前伊朗革命衛隊（Revolution-ary Guards）聖城部隊（Quds Force）指揮官，2020年1月於伊拉克遭美軍無人機狙殺，享壽62歲。

請繼續往下閱讀...

伊斯蘭國4日透過通訊軟體Telegram發表公開聲明，宣稱旗下2名成員莫瓦赫德（Omar al-Mowahed）、穆賈希德（Seif-Allah al-Mujahed）分別在人群中引爆了綑綁在身上的爆裂物。

伊斯蘭國同時在聲明中貶低了什葉派伊朗政府，該組織長期將什葉派視為異端。伊斯蘭國擁有多個分支機構，聲明並未提及爆炸案由哪一地區分支執行。

克爾曼爆炸案共造成84人死亡，另有284人受傷，是伊朗1979年伊斯蘭革命後發生的最血腥恐攻。伊朗已將爆炸案歸咎予「恐怖分子」，並矢言展開復仇。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）3日譴責事件為「令人髮指和不人道罪行」；伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）則誓言對爆炸案進行報復。

伊朗第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）在克爾曼市告訴記者：「強力復仇任務將交付蘇雷曼尼旗下官兵的手中。」

儘管萊希與哈米尼的發言都沒有點名美國或以色列，但伊朗國營電視台的畫面顯示，包括事發地點克爾曼在內的數十座伊朗城市，4日均出現民眾聚集示威，高喊「以色列去死」、「美國去死」口號。

伊朗總統府副秘書長詹施迪（Mohammad Jamshidi）更公開指控美國、以色列是凶手。詹施迪稍早在社群媒體X寫道：「華盛頓聲稱美國和以色列並未參與發生在伊朗克爾曼市的恐怖攻擊。真的沒有嗎？疑人先自疑。」

對此，遜尼派聖戰專家、華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）資深研究員澤林（Aaron Zelin）表示，伊斯蘭國有意促使伊朗對以色列宣戰，此舉將讓加薩戰爭擴大，釀成該組織可利用的大規模區域衝突。

澤林指出：「此為伊斯蘭國的一貫手法，特別是這次襲擊造成大規模人員傷亡。他們有點像小丑（Joker，電影蝙蝠俠反派角色），樂於看到世界被燒毀，且不在乎事情如何發生，只要對他們有利就行。」

1名男子4日在伊朗駐巴黎大使館前擺放花束，悼念克爾曼爆炸案的罹難者。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法