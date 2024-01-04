中國論文遭國際期刊大量撤稿 官方下令大學展開自查

武漢大學倒查3年論文。（歐新社檔案照）

2024/01/04 20:25

〔中央社〕由於國際期刊撤回大量中國學者發表的論文，繼2023年中國展開「清查學術不端問題論文」後，中國教育部近期下發通知，要求大專院校展開撤稿論文自查工作。

澎湃新聞報導，武漢大學、山東大學、陜西中醫藥大學、河南財政金融學院等學校網站近日發布，2023年以來，Hindawi等國外出版機構撤回大量中國學者發表的論文，對中國的學術聲譽和學術環境造成不良影響。教育部科學技術與信息化司近期已發布通知，決定在各高校（大專院校）展開撤稿論文自查工作。

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目前，河南省、陜西省、河北省、福建省等地教育部門，均已印發展開撤稿論文自查的相關通知。

其中，武漢大學倒查3年論文。該校去年底發布的通知說，各單位須全面檢索中英文科技文獻數據庫，對2021年1月1日以來，本單位、本人署名的科技論文被撤稿情況進行全面梳理，核實撤稿原因和是否存在學術不端行為。

山東大學學術委員會辦公室2日發布有關撤稿論文自查的通知，要求「全體教職醫務員工及在讀研究生」全面梳理相關情況，確保全員覆蓋。

報導說，河南省教育廳已收到教育部轉來的一批撤稿論文清單，撤稿的主要理由是疑似存在操縱同行評審過程、未真實展開實驗、存在代寫代投等不端行為，可能與「論文工廠」有關。

河南省教育廳要求涉及高校在自查過程中，著重對撤稿清單上的論文深入展開調查，從論文的研究思路、形成過程、實驗數據取得、投稿過程等全方面了解情況，核查事實。一經調查屬實，省教育廳將按照要求，對涉事人員予以頂格處理，並對所在高校約談和通報。

2023年5月底到6月初，中國至少有30多所大學發布「清查學術不端問題論文」的訊息，包括寧波大學、杭州師範大學、成都信息工程大學等，其中引用了「科技部辦公廳關於開展論文學術不端自查和掛名現象清理工作的通知」，該通知於4月27日印發。清理範圍為2018年以來的學術論文。

微信公眾號「知識分子」去年6月發文指出，2022年，中國發表在國際頂尖期刊論文數量世界排名繼續保持在第2位。不過，中國學者論文遭撤稿情況同樣令人矚目，2022年全年，全球有5488篇SCI（科學引文索引，涵括自然科學學科的核心期刊）撤稿，其中，中國SCI撤稿2879篇，占全球所有撤稿的52%。

文章說，中國SCI遭撤稿的四大主要原因是：出自「論文工廠」、抄襲、數據不可靠和同行評議造假。

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