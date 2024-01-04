能見度極低！中國多省發布大霧警報 上海航班延誤

中國多個省份4日出現濃霧，因能見度極低，導致高速公路被迫關閉、上海浦東國際機場航班延誤。圖為上海上月29日遭濃霧侵襲景象。（路透資料照）

2024/01/04 14:33

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國多個省份4日出現濃霧，因能見度極低，導致高速公路被迫關閉、上海浦東國際機場航班延誤，促使中國氣象局發布大霧警報。

據《路透》報導，中國氣象局表示，大霧影響了山東南部、安徽中北部、江蘇大部、湖北中部、湖南北部、江西東部、福建西部、四川盆地南部等地區；其中山東、江蘇、安徽、湖北、江西部分地區，出現能見度低於500公尺濃霧，局部地區更有能見度低於200公尺濃霧。

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4日上午8時，中國中央氣像台發布了大霧黃色和橙色警報，並預測5日多個地區將持續出現霧霾。

中國央視新聞表示，安徽部分地區發布了最嚴重的大霧紅色警報，多條高速公路已暫時關閉；江蘇包括南京等地受濃霧影響，公共運輸系統陷入混亂。

中國大霧警報共分3級，紅色最為嚴重、其次分別是橙色和黃色。

追蹤空中交通資料的應用程式「Flightview.com」顯示，過去數小時，濃霧導致上海浦東國際機場數十個航班延誤或改道。

《路透》採訪了1名欲從上海飛往哈爾濱的旅客，她表示班機已延誤了數個小時，「我們才剛回到登機口，看起來就像永遠困住了一樣」。

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