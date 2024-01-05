色魔富豪愛潑斯坦性侵案 法院公開數百頁密封文件

愛潑斯坦也被控性虐待了數十名未成年女孩。愛潑斯坦2008年曾就勸誘未成年少女賣淫認罪，2019年被依販運未成年人賣淫罪遭聯邦起訴後，於候審期間在獄中輕生。（美聯社）

2024/01/05 07:22

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕已故「富商淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）生前爆出曾性侵多名未成年少女及販運未成年人賣淫而身敗名裂，根據外媒消息披露，美國法院稍早解封愛潑斯坦性侵案的法律文件，預估本週將公開數百頁密封文件，包含英國王子安德魯（Prince Andrew）及美國前總統柯林頓（Bill Clinton）、傳奇巨星麥可傑克森（Michael Jackson）、著名魔術師大衛考柏菲（David Copperfield）等知名人物都在名單中出現。

據外媒先前報導，愛潑斯坦過去是避險基金經理人，其與政商名流私交甚篤，但多名女性出面指控，愛潑斯坦生前強迫她們在他的私人島嶼，以及他在紐約、佛羅里達和新墨西哥州的住處，為他和他的賓客提供性服務，愛潑斯坦也被控性虐待了數十名未成年女孩。愛潑斯坦2008年曾就勸誘未成年少女賣淫認罪，2019年被依販運未成年人賣淫罪遭聯邦起訴後，於候審期間在獄中輕生，過世時66歲。

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據美國廣播公司（American Broadcasting Company，ABC）及美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，與愛潑斯坦性侵案有關的數百頁訴訟文件於週三被公開。CNN指預估未來幾週還會有更多文件被公開，並指包括尚未解封的資料在內，這些文件預計將有近200人的姓名。在第一批要被公開的文件中，大部分的內容先前已在法庭審理過程或是媒體報導為外界所知。美國聯邦地區法院法官普瑞斯卡（Loretta Preska）也指出，許多人都未對文件公開提出反對。

ABC報導提到，法庭文件中雖提到美國前總統柯林頓超過50次，但並不存在任何違法行為。先前柯林頓的團隊也曾表示，對愛潑斯坦的罪行一無所知。

英國廣播公司（BBC）報導則指出，美國週三晚間共有943頁法庭文件被公布，其中也提到英國王子安德魯及美國前總統柯林頓等多位知名公眾人物。不過報導也指出，包含麥可傑克森、大衛考柏菲等人並未被指控有任何不當行為。報導稱名字出現在法庭文件並不代表一定有不當行為，也可能只是在訴訟過程中被提及。此外，在文件中的一些名字也將維持保密，其中也包含兒童受害者的名字。

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