以部長籲巴勒斯坦人遷離加薩 美國重批「煽動且不負責任」

以色列財政部長史莫崔克（右）、安全部長班吉維爾（左）近日發表了激進言論，主張將長年定居加薩的巴勒斯坦人「重新安置」至其他地區。（路透資料照）

2024/01/03 11:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列財政部長史莫崔克（Bezalel Smotrich）、安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）近日雙雙發表了激進言論，主張將長年定居加薩的巴勒斯坦人「重新安置」至其他地區，引發美國國務院2日猛烈抨擊，稱這些言論「具煽動性且不負責任」。

據路透報導，以色列2名部長發表的言論，印證了該國極右翼人士欲將巴勒斯坦人逐出加薩、重蹈1948年以色列建國時大規模剝奪巴勒斯坦人權益的覆轍，引發阿拉伯世界廣泛擔憂。

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財政部長史莫崔克是以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）右翼執政聯盟的重要代表人物之一，他於上月31日呼籲加薩的巴勒斯坦居民離開被圍困的飛地；安全部長班吉維爾也於同天表示，加薩戰爭提供了「專注鼓勵加薩居民移民的機會」。

華府自戰爭爆發後，即不斷重申反對以色列戰後繼續占領加薩。美國國務院2日發出聲明表示：「這種言論具煽動性且不負責任。以色列政府包括總理本人，過去一再向我們保證，此類言論並不代表以色列當局的政策立場。」

美國國務院強調，此類言論應立即停止，「我們一直明確、一致且毫不含糊表示，加薩是巴勒斯坦的土地，並將持續是巴勒斯坦的土地。哈瑪斯將不再掌控該地的未來，再也沒有恐怖組織能夠對以色列造成威脅」。

以色列安全部長班吉維爾並非第一次發表激怒美國政府的言論。去年12月他曾表示，以色列及其盟友有意對所有巴勒斯坦人展開「報復」；美國總統拜登（Joe Biden）對此嚴正否認。

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