7級強震後陷火海！ 《無敵鐵金剛》漫畫家永井豪紀念館燒毀
2024/01/02 18:30
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島昨天（1日）發生7級強震，重災區輪島市震後還發生大規模火災，紀念創作《無敵鐵金剛》漫畫家永井豪的「永井豪紀念館」慘遭燒毀，令不少粉絲感到扼腕。
根據日媒《北國新聞》報導，石川縣輪島市昨天在強震過後發生大規模火災，城區陷入一片火海駭人畫面在網上瘋傳，據悉有百餘棟建築被毀，位於輪島市的知名朝聖地「永井豪紀念館」，也在今天（2日）確認被完全燒毀。
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出身於輪島市的永井豪，筆下除了《無敵鐵金剛》，還創作《惡魔人》、《蓋特機器人》、《甜心戰士》等經典作品，為回饋家鄉，2009年與 Dynamic Production、Dynamic Planning等合作夥伴在輪島市開設「永井豪紀念館」，展示其作品原畫、模型、周邊等物品。
該紀念館被燒毀的消息傳出後，負責營運的Dynamic Production發出聲明表示，基於輪島市災情，希望先以當地居民安全作為優先考量，暫時不會去確認紀念館現況，待了解詳情會再行向外界通知。
給水場の開設情報もなく避難所に居る母上から水の調達要請が来たので— あーりー （@aries1080） January 2, 2024
探しつつ友人が気にしていた永井豪記念館をついでに撮影
こ↑こ↓（たぶん） pic.twitter.com/XMTiAarsZQ