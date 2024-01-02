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7級強震後陷火海！ 《無敵鐵金剛》漫畫家永井豪紀念館燒毀

輪島市「永井豪紀念館」慘遭燒毀。（圖翻攝自X平台）

輪島市「永井豪紀念館」慘遭燒毀。（圖翻攝自X平台）

2024/01/02 18:30

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島昨天（1日）發生7級強震，重災區輪島市震後還發生大規模火災，紀念創作《無敵鐵金剛》漫畫家永井豪的「永井豪紀念館」慘遭燒毀，令不少粉絲感到扼腕。

根據日媒《北國新聞》報導，石川縣輪島市昨天在強震過後發生大規模火災，城區陷入一片火海駭人畫面在網上瘋傳，據悉有百餘棟建築被毀，位於輪島市的知名朝聖地「永井豪紀念館」，也在今天（2日）確認被完全燒毀。

出身於輪島市的永井豪，筆下除了《無敵鐵金剛》，還創作《惡魔人》、《蓋特機器人》、《甜心戰士》等經典作品，為回饋家鄉，2009年與 Dynamic Production、Dynamic Planning等合作夥伴在輪島市開設「永井豪紀念館」，展示其作品原畫、模型、周邊等物品。

該紀念館被燒毀的消息傳出後，負責營運的Dynamic Production發出聲明表示，基於輪島市災情，希望先以當地居民安全作為優先考量，暫時不會去確認紀念館現況，待了解詳情會再行向外界通知。

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