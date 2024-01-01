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日本「加賀屋」元旦客滿...遇7.6強震「門倒牆碎」畫面曝！

日本石川縣在1日下午發生規模7.6的強震，對「加賀屋」造成嚴重衝擊。（圖擷取自社交平台「Ｘ」/@J3wWpnEoEaMXzAh）

日本石川縣在1日下午發生規模7.6的強震，對「加賀屋」造成嚴重衝擊。（圖擷取自社交平台「Ｘ」/@J3wWpnEoEaMXzAh）

2024/01/01 19:41

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣在新年元旦假期（1日）下午發生規模7.6的強震，對當地知名的「加賀屋」溫泉旅館造成嚴重衝擊。震後，有日本網友分享飯店內的淒慘狀況。目前，住宿遊客皆被迫緊急疏散至附近的學校避難。

綜合媒體報導，位於石川縣七尾市的「加賀屋」，在元旦假期住房已客滿。不料，卻意外遭遇了這場規模7.6的強震。然而，一名網友在社交平台「Ｘ」上傳強震過後的室內照。照片中可見，充滿日式風格的客房內，木門紛紛倒塌，房內擺設也散落一地。不僅如此，樓梯間的牆面也在地震中碎裂，碎片掉落樓梯上。

照片曝光後，網友紛紛留言表示，「太可怕了」、「希望你沒事」、「連加賀屋也受到了不小的傷害...」、「願工作人員和旅客都平安無事」。

目前，所有房客和加賀屋附近的居民已經被疏散至和倉幼稚園和附近的小學，工作人員正忙於清點是否有旅客受傷。

「加賀屋」創立於1906年，是日本知名老牌旅館，曾連續36年獲得日本民眾票選百大旅館第1名。由多棟建築集合而成，其中主建築（雪月花棟）高達20層樓。

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