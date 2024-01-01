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《以神之名》邪教牧師李載祿去世 生前性侵9信徒判刑16年

李載祿2018年被爆性侵女教徒入獄。（合成圖，取自萬民中央教會官網）

李載祿2018年被爆性侵女教徒入獄。（合成圖，取自萬民中央教會官網）

2024/01/01 17:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕Netflix推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，揭露韓國4大邪教真面目，教會內幕引發社會譁然。其中「萬民中央教會」教主李載祿牧師，2018年涉性侵9名女信徒遭判處16年徒刑。最新消息傳出，李載祿已於去年12月31日去世。

據韓媒報導，李載祿去年1月曾以被診斷罹患癌症末期為由，申請暫時停止執行刑期2個月，同月1月大邱地方檢察廳同意停止執行服刑，他因而短暫獲釋出獄。去年3月中旬暫停服刑的期限將至，李載祿再度提出申請，希望暫停服刑持續。

《朝鮮日報》1月1日報導，李載祿的女兒、「萬民中央教會」代理會長李秀珍在12月31日直播的網上禮拜內表示，李載祿在12月31日早上11時左右去世，但未透露死因。

韓國邪教「萬民中央教會」由教主李載祿創立，1982年時僅12名教徒追隨，之後達到14萬人，部分信徒甚至相信李載祿就是神，聲稱他有能力通過禱告治療疾病，包括愛滋病和白血病。但他因長期性侵9名女信徒，韓國法院2018年底宣判他16年有期徒刑，當時75歲的李載祿面無表情，從始至終都否認指控，他的律師也宣稱是女教徒被驅逐後狹怨報復。

在紀錄片《以神之名》中，李載祿被指控以「聖靈之火淨化心靈」對信徒洗腦，聲稱自己能醫治眾多疾病。他會把信徒分為5個層級，然後以各種名義舉辦捐獻活動，以信徒捐獻多少金錢來決定層級。

李載祿更會售賣「務安甜水」，聲稱有治癒功能，只要喝下或者塗抹在身上會體驗到「奇蹟」。

李載祿生前因因涉嫌性侵女信徒遭判刑16年。（法新社）

李載祿生前因因涉嫌性侵女信徒遭判刑16年。（法新社）

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