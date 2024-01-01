金正恩再拋震撼彈 點名「摧毀美韓」

金正恩命令北韓人民軍在衝突時摧毀美韓。（法新社）

2024/01/01 14:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓領導人金正恩去年12月30日拋震撼彈，將南北韓定調為敵對國關係「永遠無法統一」，並放話要為隨時可能爆發戰爭做好準備。金正恩時隔一天又撂狠話，命令北韓軍隊在衝突時摧毀美國與南韓。

俄羅斯《衛星通訊社》引述北韓官媒《朝鮮之聲》報導，金正恩12月31日在勞動黨黨中央委員會本部大樓，接見了北韓人民軍的主要領導人。他指示，如果美國和南韓選擇對抗的道路並引發衝突，北韓軍隊應做好準備，毫不猶豫地「予以毀滅性打擊」，消滅敵人。

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據該報導，在詳細分析了朝鮮半島“緊張”的安全局勢以及美國和其他敵對勢力的軍事行動後，金正恩人強調必須繼續「磨劍」，以保護國家安全與和平。

《朝鮮之聲》報導中提到：「金正恩同志指出，隨著我們革命的不斷推進，美國和韓國挫敗我國革命的努力將愈演愈烈。他強調，我們軍隊必須有堅決的對抗精神和對主要敵人的清醒認識，必須無情地粉碎敵人的任何挑釁。如果他們選擇與朝鮮進行軍事對抗挑起衝突，那麼（軍隊）必須毫不猶豫地調動一切力量和手段，給予毀滅性打擊，徹底消滅敵人。」

金正恩強調，2024年將是「加強戰爭準備的全盛時期」，北韓將在建設強大軍隊方面取得更大成就。

此前一天，金正恩在北韓勞動黨2023年的年終會議，揭示了2024年的政策目標，他除了誓言將加碼發射3枚間諜衛星之外，更正式公開將南北韓定調為「敵對的、交戰中的兩國關係」，表示南韓是在國防和安全上完全依賴美國的殖民地國家，兩韓已不再是同一民族的關係。金正恩強調，平壤已排除與南韓統一的可能性，不再尋求與首爾的和解與統一，必須從根本上改變對南韓的政策方向。

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