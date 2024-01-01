為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

金正恩再拋震撼彈 點名「摧毀美韓」

金正恩命令北韓人民軍在衝突時摧毀美韓。（法新社）

金正恩命令北韓人民軍在衝突時摧毀美韓。（法新社）

2024/01/01 14:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓領導人金正恩去年12月30日拋震撼彈，將南北韓定調為敵對國關係「永遠無法統一」，並放話要為隨時可能爆發戰爭做好準備。金正恩時隔一天又撂狠話，命令北韓軍隊在衝突時摧毀美國與南韓。

俄羅斯《衛星通訊社》引述北韓官媒《朝鮮之聲》報導，金正恩12月31日在勞動黨黨中央委員會本部大樓，接見了北韓人民軍的主要領導人。他指示，如果美國和南韓選擇對抗的道路並引發衝突，北韓軍隊應做好準備，毫不猶豫地「予以毀滅性打擊」，消滅敵人。

據該報導，在詳細分析了朝鮮半島“緊張”的安全局勢以及美國和其他敵對勢力的軍事行動後，金正恩人強調必須繼續「磨劍」，以保護國家安全與和平。

《朝鮮之聲》報導中提到：「金正恩同志指出，隨著我們革命的不斷推進，美國和韓國挫敗我國革命的努力將愈演愈烈。他強調，我們軍隊必須有堅決的對抗精神和對主要敵人的清醒認識，必須無情地粉碎敵人的任何挑釁。如果他們選擇與朝鮮進行軍事對抗挑起衝突，那麼（軍隊）必須毫不猶豫地調動一切力量和手段，給予毀滅性打擊，徹底消滅敵人。」

金正恩強調，2024年將是「加強戰爭準備的全盛時期」，北韓將在建設強大軍隊方面取得更大成就。

此前一天，金正恩在北韓勞動黨2023年的年終會議，揭示了2024年的政策目標，他除了誓言將加碼發射3枚間諜衛星之外，更正式公開將南北韓定調為「敵對的、交戰中的兩國關係」，表示南韓是在國防和安全上完全依賴美國的殖民地國家，兩韓已不再是同一民族的關係。金正恩強調，平壤已排除與南韓統一的可能性，不再尋求與首爾的和解與統一，必須從根本上改變對南韓的政策方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
定調「交戰國與國關係」 金正恩：不會與南韓統一
2024/01/01 05:30

定調「交戰國與國關係」 金正恩：不會與南韓統一
南北韓永不統一！ 金正恩拍板：敵對「國與國關係」
2023/12/31 14:27

南北韓永不統一！ 金正恩拍板：敵對「國與國關係」
北韓明年將再發射3顆偵察衛星 金正恩：已排除統一南韓可能性
2023/12/31 10:09

北韓明年將再發射3顆偵察衛星 金正恩：已排除統一南韓可能性
南韓示警 金正恩明年初武力挑釁
2023/12/29 05:30

南韓示警 金正恩明年初武力挑釁
金正恩最新Maybach豪車曝光！3親信各乘賓士S-Class亮相
2023/12/28 11:43

金正恩最新Maybach豪車曝光！3親信各乘賓士S-Class亮相

通膨及利率回穩 氣候變遷股布局時機到
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播